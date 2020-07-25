Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВВрач сборной Украины по футболу умер после заражения коронавирусом

Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер в результате остановки сердца на фоне заражения коронавирусом. Об этом сообщается на странице Украинской асоциации футбола (УАФ) в социальной сети Facebook.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса

Интерфакс-Спорт16:38

Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса

Metaratings16:09

Врач сборной Украины по футболу умер из-за последствий коронавируса

Московский Комсомолец15:19

Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса

Газета.Ru15:57

Врач сборной Украины Худаев умер на 49-м году жизни из-за последствий коронавируса

Sport24.ru15:30

Врач сборной Украины по футболу скончался от коронавируса

РИА Новости16:04

Врач сборной Украины умер от коронавируса

Спорт-Экспресс15:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
Политика

Welt: США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока - 2»

Власти США в последнее время усилили давление на европейских подрядчиков строительства газопровода "Северный поток - 2" и угрожают им "далеко идущими" последствиями в случае продолжения сотрудничества с проектом.
ТАСС 19:46
Общество

Новосибирцы выстроились в огромные очереди на входах в торговые центры

В субботу, 25 июля, новосибирцы выстроились в огромные очереди на входах в торговые центры.
Atas.info 16:23
12
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Газета.Ru вчера в 03:35
407
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
9,5K
Экономика

Повышенные пенсии и пособия начнут выплачивать россиянам с 1 августа

Россияне продолжат получать повышенные пособия по безработице в августе в связи с пандемией коронавируса.
iReactor 05:42
76
Религия

Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
2,6K
Происшествия

Трое полицейских пострадали в ходе беспорядков в Сиэтле

RT на русском 21:36
Экономика

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости 21:48
86
Происшествия

Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном

На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном. При этом она сообщила, что муж якобы пропал.
РИА Новости 20:07
14
Футбол

Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»

Известия 18:32
Авто

BMW представила ограниченную серию кроссовера X7

В России спецсерия Dark Shadow Edition будет представлена 40-ка единицами 400-сильных дизельных модификаций M50d и 20-ю - 530-сильными бензиновыми X7 M50i.
Новые автомобили вчера в 11:10
35
Наука

Ученые открыли новый способ переработки использованного пластика

Mockva.ru 18:42
2
Кино

HBO начал работу над приквелом сериала «Игра престолов»

К работе над приквелом «Игры престолов» приступила телевизионная сеть HBO. Он получит название «Дом дракона».
Соловей.Инфо 23 июля в 03:10
16
Общество

Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке

Морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся утром в воскресенье во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), в торжественный строй встали корабли основных классов, сообщила пресс-служба флота.
ТАСС 21:48
2
Здоровье

Василий Орлов поблагодарил всех, кто перевел средства на счет по борьбе с коронавирусом

Губернатор Приамурья Василий Орлов поблагодарил всех, кто внес пожертвования на специальный счет по борьбе с коронавирусом.
ИА Порт Амур 21:56
Наука

Ученые узнали причину утраты обоняния при COVID-19

Международная группа ученых под руководством нейробиологов из Гарвардской медицинской школы установила, почему при COVID-19 на некоторое время пропадает обоняние.
Известия 16:50
61
Общество

В США умер актер и телеведущий Реджис Филбин

В США в возрасте 88 лет скончался телеведущий, актер и певец Реджис Филбин.
РЕН ТВ 15:39
Политика

Названы главные претенденты на пост президента США в 2024 году

Американское издание The National Interest назвало пять главных предполагаемых кандидатов от Демократической партии на пост президента США в 2024 году.
Lenta.ru 13:59
3
Общество

Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия вчера в 18:42
860
Общество

В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными

Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
639
Здоровье

Еще шесть пациентов с COVID-19 скончались в Иркутской области

В Иркутской области за сутки скончались шесть человек с коронавирусом, сообщили 25 июля в оперативном штабе.
Твой Иркутск 01:38
1
Авто

Volkswagen выпустит новый электрокар e-Zzity

Дебют новинки состоится не ранее 2023 года, а в производство ее запустят к 2025 году.
Picsnews.net 13:24
Экономика

Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года

Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 04:15
28
Происшествия

В штате Юта самолет с шестью людьми на борту упал на жилой дом

РБК 20:54
2
Общество

Пентагон планирует раскрыть собранные данные об НЛО

Группа по изучению неопознанных авиационных явлений (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) должна будет «стандартизировать сбор и отчетность» о наблюдениях за НЛО.
Коммерсантъ 08:55
10
Кино

Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии

Уже полностью готов к прокату полнометражный фильм «Мажор», главную роль в котором исполняет Павел Прилучный.
Live24 05:39
93
Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт

62-летняя Елена Кондулайнен была госпитализирована в медицинское учреждение с подозрением на инсульт.
Вокруг ТВ 06:18
67
Общество

Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
754
Общество

Первый случай подозрения на коронавирус зафиксирован в КНДР

RT на русском 19:05
49
Происшествия

В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки

В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
184
Главное