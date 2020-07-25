Коронавирус
РЕН ТВВрач сборной Украины по футболу умер после заражения коронавирусом
Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер в результате остановки сердца на фоне заражения коронавирусом. Об этом сообщается на странице Украинской асоциации футбола (УАФ) в социальной сети Facebook.
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Welt: США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока - 2»
Власти США в последнее время усилили давление на европейских подрядчиков строительства газопровода "Северный поток - 2" и угрожают им "далеко идущими" последствиями в случае продолжения сотрудничества с проектом.
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
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В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
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Экономика
Повышенные пенсии и пособия начнут выплачивать россиянам с 1 августа
Россияне продолжат получать повышенные пособия по безработице в августе в связи с пандемией коронавируса.
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Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
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Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости 21:48
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Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном
На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном. При этом она сообщила, что муж якобы пропал.
РИА Новости 20:07
Авто
BMW представила ограниченную серию кроссовера X7
В России спецсерия Dark Shadow Edition будет представлена 40-ка единицами 400-сильных дизельных модификаций M50d и 20-ю - 530-сильными бензиновыми X7 M50i.
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К работе над приквелом «Игры престолов» приступила телевизионная сеть HBO. Он получит название «Дом дракона».
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Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке
Морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся утром в воскресенье во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), в торжественный строй встали корабли основных классов, сообщила пресс-служба флота.
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Василий Орлов поблагодарил всех, кто перевел средства на счет по борьбе с коронавирусом
Губернатор Приамурья Василий Орлов поблагодарил всех, кто внес пожертвования на специальный счет по борьбе с коронавирусом.
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Ученые узнали причину утраты обоняния при COVID-19
Международная группа ученых под руководством нейробиологов из Гарвардской медицинской школы установила, почему при COVID-19 на некоторое время пропадает обоняние.
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В США умер актер и телеведущий Реджис Филбин
В США в возрасте 88 лет скончался телеведущий, актер и певец Реджис Филбин.
РЕН ТВ 15:39
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Названы главные претенденты на пост президента США в 2024 году
Американское издание The National Interest назвало пять главных предполагаемых кандидатов от Демократической партии на пост президента США в 2024 году.
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Общество
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
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В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
Здоровье
Еще шесть пациентов с COVID-19 скончались в Иркутской области
В Иркутской области за сутки скончались шесть человек с коронавирусом, сообщили 25 июля в оперативном штабе.
Твой Иркутск 01:38
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Дебют новинки состоится не ранее 2023 года, а в производство ее запустят к 2025 году.
Picsnews.net 13:24
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Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
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Пентагон планирует раскрыть собранные данные об НЛО
Группа по изучению неопознанных авиационных явлений (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) должна будет «стандартизировать сбор и отчетность» о наблюдениях за НЛО.
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Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
Уже полностью готов к прокату полнометражный фильм «Мажор», главную роль в котором исполняет Павел Прилучный.
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Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт
62-летняя Елена Кондулайнен была госпитализирована в медицинское учреждение с подозрением на инсульт.
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Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
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Первый случай подозрения на коронавирус зафиксирован в КНДР
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В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21