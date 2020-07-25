Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер в результате остановки сердца на фоне заражения коронавирусом. Об этом сообщается на странице Украинской асоциации футбола (УАФ) в социальной сети Facebook.

Врач сборной Украины по футболу умер после заражения коронавирусом

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