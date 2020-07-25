Коронавирус
РЕН ТВВрач сборной Украины по футболу умер после заражения коронавирусом
Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер в результате остановки сердца на фоне заражения коронавирусом. Об этом сообщается на странице Украинской асоциации футбола (УАФ) в социальной сети Facebook.
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Футбол
Полузащитник «Химок» Корян: «Судьи выиграли кубок»
Полузащитник подмосковных «Химок» Аршак Корян подверг критике судейство в финальном матче Кубка России против «Зенита».
Евро-футбол.ру 17:11
Общество
ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам
Арбитры ВТО признали правоту России в 30-летнем споре с Евросоюзом по поводу антидемпинговых механизмов, при которых ЕС не учитывает затраты российских предприятий на покупку сырья.
Газета.Ru вчера в 14:25
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Кино
Warner Bros. надеется начать прокат «Довода» в Европе
Киностудия Warner Bros. надеется, что прокат фантастического фильма "Довод" начнется в европейских странах в конце лета 2020 года.
Kinonews.ru вчера в 18:18
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Космос
800 миллионов лет назад на Землю обрушился астероидный ливень
800 лет назад Земля пострадала от мощного астероидного ливня.
ToDay News Ufa 13:30
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
Политика
Die Welt: США усилили давление на подрядчиков «Северного потока-2»
В последнее время Вашингтон угрожает европейским подрядчикам строительства газопровода «Северного потока-2» тяжелыми последствиями в случае продолжения их работы на объекте, сообщила газета Die Welt со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 23:37
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в организации растраты 7,5 миллиона рублей и гендиректора представительства "Роснефти" по региону Геннадия Кондратова в исполнении этого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 23 июля в 15:10
Здоровье
Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах
Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 21:27
Футбол
Ответный матч «Манчестер Сити» и «Реала» в ЛЧ находится под угрозой срыва
Ответный матч между "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов находится под угрозой срыва.
Газета.Ru 22:41
Общество
Морской парад в честь Дня ВМФ состоялся во Владивостоке
Во Владивостоке прошел парад военных кораблей в честь Дня Военно-морского флота России.
РБК 22:37
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
Экономика
Мишустин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России
Премьер считает, что Фонд национального благосостояния к концу 2020 года достигнет по меньшей мере 8 трлн руб. Мишустин рассказал, что золотовалютные запасы страны стабильны и составляют более $570 млрд.
Газета.Ru 23 июля в 06:11
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета 09:54
Общество
Ученые назвали идеальную продолжительность для секса
Нормальная длительность составляет 3-7 минут. При этом хороший или оптимальный секс длится 7-13.
РЕН ТВ 21:08
Космос
Видео дня: прогулка по Марсу в формате 4К
YouTube-канал ElderFox Documentaries опубликовал великолепный ролик (см. ниже), демонстрирующий завораживающие марсианские пейзажи в формате высокого разрешения 4К.
3DNews 23 июля в 09:07
Энергетика
В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России
В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском вчера в 12:45
Здоровье
Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной.
Интерфакс 14:13
Армия и оружие
На учениях в США один боевой танк случайно подбил другой
На одном из военных полигонов США боевой танк M1 Abrams случайно выстрелил в другой такой же, сообщает Military Times.
Life.ru 17:32
Происшествия
В штате Юта три человека погибли при крушении одномоторного самолета
Одномоторный Piper PA-32 с шестью людьми на борту разбился при неизвестных обстоятельствах во дворе жилого дома в Уэст-Джордане днем в субботу.
РИА Новости 23:36
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым.
Piter.tv 05:31
Здоровье
На Украине продлили карантин из-за COVID-19 до конца лета
Мел Гибсон переболел COVID >> По данным Минздрава Украины, на территории государства зарегистрировано более 60 тыс. случаев COVID-19.
РИА Новости Крым 09:42
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 13:54
Технологии
Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно
Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно, что связано с переходом на следующий этап распространения последнего крупного обновления ОС.
Astera 08:20
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Газета.Ru вчера в 03:35
Общество
Психиатр посоветовал мужчинам плакать
Плач – эффективное средство борьбы со стрессом, к которому мужчинам стоит прибегать не реже женщин, считает психиатр Евгений Фомин.
Известия 22:22
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
На первых кадрах трейлера игры S.T.A.L.K.E.R. 2 показаны постапокалиптические виды Чернобыля.
RuNews24.ru 23 июля в 17:28