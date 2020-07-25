Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер в результате остановки сердца на фоне заражения коронавирусом. Об этом сообщается на странице Украинской асоциации футбола (УАФ) в социальной сети Facebook.

Врач сборной Украины по футболу умер после заражения коронавирусом

Футбол Полузащитник «Химок» Корян: «Судьи выиграли кубок» Полузащитник подмосковных «Химок» Аршак Корян подверг критике судейство в финальном матче Кубка России против «Зенита».

Общество ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам Арбитры ВТО признали правоту России в 30-летнем споре с Евросоюзом по поводу антидемпинговых механизмов, при которых ЕС не учитывает затраты российских предприятий на покупку сырья. 18

Общество Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста. 66

Кино Warner Bros. надеется начать прокат «Довода» в Европе Киностудия Warner Bros. надеется, что прокат фантастического фильма "Довод" начнется в европейских странах в конце лета 2020 года.

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25% Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова. 1,2K

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 9,5K

Политика Die Welt: США усилили давление на подрядчиков «Северного потока-2» В последнее время Вашингтон угрожает европейским подрядчикам строительства газопровода «Северного потока-2» тяжелыми последствиями в случае продолжения их работы на объекте, сообщила газета Die Welt со ссылкой на источники. 28

Происшествия Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в организации растраты 7,5 миллиона рублей и гендиректора представительства "Роснефти" по региону Геннадия Кондратова в исполнении этого преступления, сообщает пресс-служба ведомства. 205

Здоровье Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. 194

Единоборства Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru. 21

Экономика Мишустин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России Премьер считает, что Фонд национального благосостояния к концу 2020 года достигнет по меньшей мере 8 трлн руб. Мишустин рассказал, что золотовалютные запасы страны стабильны и составляют более $570 млрд. 78

Космос Видео дня: прогулка по Марсу в формате 4К YouTube-канал ElderFox Documentaries опубликовал великолепный ролик (см. ниже), демонстрирующий завораживающие марсианские пейзажи в формате высокого разрешения 4К.

Энергетика В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции. 321

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым. 1,8K

Здоровье На Украине продлили карантин из-за COVID-19 до конца лета Мел Гибсон переболел COVID >> По данным Минздрава Украины, на территории государства зарегистрировано более 60 тыс. случаев COVID-19.

Технологии Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно, что связано с переходом на следующий этап распространения последнего крупного обновления ОС. 53