Коронавирус
РЕН ТВВрач сборной Украины по футболу умер после заражения коронавирусом
Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер в результате остановки сердца на фоне заражения коронавирусом. Об этом сообщается на странице Украинской асоциации футбола (УАФ) в социальной сети Facebook.
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Врач сборной Украины по футболу умер из-за последствий коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 15:19
Врач сборной Украины Худаев умер на 49-м году жизни из-за последствий коронавируса
Sport24.ruвчера в 15:30
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Политика
МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне
Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
REGNUM вчера в 10:04
Политика
Джонсон собрался пересмотреть законы из-за страха перед Россией
Лондон, 26 июля 2020, 07:27 — REGNUM Глава правительства Великобритании Борис Джонсон намерен пересмотреть законы о госизмене, гостайне и шпионаже из-за опасности так называемого «российского вмешательства» во внутреннюю политику страны, сообщает газета The Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM 00:27
Происшествия
В Сиэтле число задержанных в ходе беспорядков возросло до 25 человек
Количество задержанных в ходе беспорядков в американском городе Сиэтле возросло до 25, сообщает местная полиция.
РИА Новости вчера в 23:48
Энергетика
Голубому топливу Земли может настать «черный лебедь»
По мнению "Газпрома", цены на газ в Европе уже прошли дно, а начало более устойчивой балансировки рынка можно ожидать в четвертом квартале.
РИА Новости 01:00
Общество
Мурашко сообщил об ослаблении эпидемии коронавируса в Москве
Эпидемия коронавируса в Москве идет на убыль, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1».
РБК вчера в 15:02
Авто
Крайним оказался Фоменко — история спорткаров Marussia
Прототип Marussia B1 начал ездить по территории предприятия уже в августе того же года, а в ноябре его показали поклонникам российского автопрома.
Car.ru 23 июля в 12:34
Путешествия
Жители Протвино могут вернуть до 15 000 рублей за отдых в России
Российские регионы в рамках акции были разбиты на две группы.
Протвино сегодня 24 июля в 02:52
Общество
В Хабаровске завершилась очередная акция протеста в поддержку Фургала
Lenta.ru вчера в 12:13
Происшествия
Вести. Дежурная часть. Как Фургал становился «невидимкой»
На этой неделе стали известны фамилии силовиков, которые предположительно помогали бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу долгое время оставаться безнаказанным.
Вести.Ru вчера в 12:10
Политика
Белград резко усилил антироссийский курс — сербский политик
Внешнеполитический курс Белграда на подрыв дружбы между русским и сербским народами резко ускорился в последние несколько месяцев и напрямую связан с президентом страны Александром Вучичем, заявил сербский политик и общественный деятель Младжан Джорджевич 25 июля в своей статье на ИА Regnum.
ИА Красная Весна вчера в 14:06
Киберспорт
Sumail покинул OG, Ceb вернулся в стартовый состав команды
Бывший главный тренер OG Себастьян Ceb Дебс стал офлейнером в стартовом ростере команды по Dota 2. В составе организации он заменит Саида Самаила SumaiL Хассана.
Чемпионат вчера в 17:38
Общество
Нужно подать заявление. Кто получит по 20 тыс. руб. после 31 июля
Отмечается, что в августе такие семьи получат сразу по 20 тыс. руб. на каждого ребенка – за июнь и июль.
Konkurent.ru 24 июля в 13:05
Экономика
Повышенные пенсии и пособия начнут выплачивать россиянам с 1 августа
Ранее LIVE24 сообщало, какие изменения россиян ждут с 1 августа.
Live24 вчера в 13:47
Единоборства
Кадыров потребовал провести матч-реванш между Емельяненко и Исмаиловым
Матч-реванш необходимо провести бойцам смешанных единоборств Александру Емельяненко и Магомеду Исмаилову, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 25 июля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна вчера в 06:35
Армия и оружие
В США предлагают продать Польше танки «Абрамс» для сдерживания России
The National Interest считает, что американские власти должны задуматься над тем, чтобы продать Польше свои танки "Абрамс".
Газета.Ru вчера в 15:46
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 24 июля в 03:18
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Экономика
Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным
Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
REGNUM 24 июля в 06:58
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Российский политик Михаил Дегтярев, недавно назначенный на должность временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края, в своих социальных сетях поведал об изменениях среди кадрового состава регионального правительства.
CT news 24 июля в 22:04
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Происшествия
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru вчера в 11:21
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском вчера в 08:47
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета вчера в 09:54
Общество
Россия намерена возобновить регулярные и чартерные рейсы в три страны
Полёты будут осуществляться российскими и иностранными авиакомпаниями на регулярной и чартерной основе, — цитирует сообщение ТАСС.
News.ru 24 июля в 15:33
Единоборства
Антигулов уступил Крэйгу на турнире UFC Fight Island 3 в Абу-Даби
Ранее в первом бою главного карда победу техническим нокаутом одержал уроженец Чечни Хамзат Чимаев, а в предварительном карде выиграли ещё два россиянина – Рамазан Эмеев одолел немца Николаса Штольце, а Мовсар Евлоев победил британца Майка Гранди.
Чемпионат вчера в 21:16
Армия и оружие
Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения
Многие эксперты скептически отнеслись к индийским планам Индийские СМИ заявили о том, что ВПК страны увеличили интенсивность работ над перспективным истребителем пятого поколения AMCA.
Военное дело 24 июля в 08:07
Здоровье
В Волгоградской области решено продлить ограничения из-за коронавируса
В регионе усиливается масочный режим, продлевается запрет на торжественную регистрацию браков и проведение массовых мероприятий.
Evo-rus.com вчера в 01:32
Космос
Видео дня: прогулка по Марсу в формате 4К
YouTube-канал ElderFox Documentaries опубликовал великолепный ролик (см. ниже), демонстрирующий завораживающие марсианские пейзажи в формате высокого разрешения 4К.
3DNews 23 июля в 09:07
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева рассказала об отдыхе в Башкирии
Бабушка устроила внучке небольшую фотосессию, а дедушка показал ей «сильное» дерево, в которое ударила молния, и рассказал его историю.
Слово и Дело вчера в 10:44