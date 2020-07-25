Коронавирус
Life.ruВрач сборной Украины по футболу умер в 48 лет от коронавируса
Уточняется, что инфекция поразила 70% лёгких доктора, он находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких и скончался от остановки сердца. В клубе из Харькова Худаев проработал более 20 лет. В штаб национальной сборной впервые вошёл в 2010 году, во второй раз — в 2016-м.
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В США умер первый ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Передачу начали показывать в США в 1999 году. Филбин был первым, кто ее вел в стране.
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Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
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Альфа-банк признал утечку данных ряда клиентов
Напомним, ранее «Известия» сообщили, что в даркнете появилось объявление о продаже базы, в которой содержались данные клиентов крупнейших банков РФ.
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Праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота России начались на Камчатке, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного командования Войск и Сил на Северо-Востоке России (ОКВС).
ТАСС 20:14
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Народный артист РФ Леонид Якубович заявил, что не планирует уходить с телешоу "Поле чудес" и будет вести его дальше.
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Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 13:54
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СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
Газета.Ru 09:26
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За 40 минут пребывания публикации в Сети подписчики успели щедро осыпать звезду комплементами и лайками.
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Жителям России рекомендовали сделать прививки от пневмококка и гриппа
Москва, 25 июля 2020, 22:33 — REGNUM Прививки от гриппа и пневмококковой инфекции рекомендуется сделать жителям Российской Федерации в преддверии осени.
REGNUM 15:33
Происшествия
Уральский представитель Transparency International задержана в Казани
Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
Интерфакс 12:49
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судей РПЛ в манипулировании
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий раскритиковал работу судей в Российской премьер-лиге (РПЛ).
МК-Спорт 11:33
Кино
Корпорация Disney из-за пандемии отложила премьеру фильма «Мулан»
Москва 24 вчера в 06:23
Космос
SpaceX совершит новую попытку запуска на орбиту спутников Starlink
Компания SpaceX, основанная американским предпринимателем Илоном Маском, собирается осуществить очередную попытку запуска ракеты-носителя Falcon 9 для доставки на орбиту новой партии спутников Starlink.
ТК Звезда 17:04
Технологии
Сбой сервисов Garmin мог быть вызван атакой хакеров
Масштабный сбой сервисов в компании Garmin мог на самом деле являться атакой хакеров.
Live24 06:00
Экономика
Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 04:15
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Глава омского Роспотребнадзора не исключил ужесточения ограничений
Крига сообщил, что не исключает возвращения ограничительных мер из-за того, что омичи стали безответственно относиться к масочному режиму и социальной дистанции.
Город55.ру 23 июля в 07:49
Футбол
ФК «Краснодар» подписал защитника «Зенита» Смольникова
Кубань 24 02:24
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Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Никакой другой подробной информации разработчик не стал раскрывать. Насчет даты выхода патча также ничего не сообщается.
Evo-rus.com 11:15
Армия и оружие
В 24-й бригаде ВСУ зафиксирована вспышка заболеваемости Covid-19
Вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирована в 24-й бригаде ВСУ по вине командира Валерия Гудзя.
КП - Донецк 15:07
Общество
Первый случай подозрения на коронавирус зафиксирован в КНДР
RT на русском 19:05
Происшествия
Женщина сбросила тело мужа в яму и залила бетоном под Белгородом
В Белгородской области женщина призналась в убийстве собственного мужа, которого она сбросила в яму с отходами и залила бетоном, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Газета.Ru 20:36
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Opel за полгода продал в России всего 59 моделей
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Генеральный директор компании OTOY, специализирующейся на голографической визуализации в облаке, поделился результатами тестирования ускорителя Nvidia A100.
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Общество
В Португалии создали нейтрализующую коронавирус маску
Специалисты из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали первую защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус SARS-COV-2, пишет 25 июля газета La Razón.
Известия 16:24
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
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Происшествия
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
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Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова
«Пусть засчитает эту победу себе, а я себе это поражение считать отказываюсь», — добавил Емельяненко.
Lenta.ru 09:26
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграет «Лестер» в последнем туре АПЛ 26 июля
Матч 38-го тура АПЛ «Лестер» - «Манчестер Юнайтед» начнется в 18:00 по московскому времени и пройдет без болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 05:11