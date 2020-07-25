Уточняется, что инфекция поразила 70% лёгких доктора, он находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких и скончался от остановки сердца. В клубе из Харькова Худаев проработал более 20 лет. В штаб национальной сборной впервые вошёл в 2010 году, во второй раз — в 2016-м.

Врач сборной Украины по футболу умер в 48 лет от коронавируса

Культура В США умер первый ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?" Передачу начали показывать в США в 1999 году. Филбин был первым, кто ее вел в стране.

Общество Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста. 65

Происшествия Альфа-банк признал утечку данных ряда клиентов Напомним, ранее «Известия» сообщили, что в даркнете появилось объявление о продаже базы, в которой содержались данные клиентов крупнейших банков РФ. 23

Общество Морской парад в честь Дня ВМФ начался на Камчатке Праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота России начались на Камчатке, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного командования Войск и Сил на Северо-Востоке России (ОКВС). 2

Культура Якубович отказался уходить с «Поля чудес» Народный артист РФ Леонид Якубович заявил, что не планирует уходить с телешоу "Поле чудес" и будет вести его дальше. 56

Шоу-бизнес Варнава удалила фотографию в стиле ню через 40 минут после публикации За 40 минут пребывания публикации в Сети подписчики успели щедро осыпать звезду комплементами и лайками.

Происшествия Уральский представитель Transparency International задержана в Казани Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке. 59

Футбол Леонид Слуцкий обвинил судей РПЛ в манипулировании Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий раскритиковал работу судей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Космос SpaceX совершит новую попытку запуска на орбиту спутников Starlink Компания SpaceX, основанная американским предпринимателем Илоном Маском, собирается осуществить очередную попытку запуска ракеты-носителя Falcon 9 для доставки на орбиту новой партии спутников Starlink.

Экономика Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года. 28

Здоровье Глава омского Роспотребнадзора не исключил ужесточения ограничений Крига сообщил, что не исключает возвращения ограничительных мер из-за того, что омичи стали безответственно относиться к масочному режиму и социальной дистанции. 175

Армия и оружие В 24-й бригаде ВСУ зафиксирована вспышка заболеваемости Covid-19 Вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирована в 24-й бригаде ВСУ по вине командира Валерия Гудзя.

Происшествия Женщина сбросила тело мужа в яму и залила бетоном под Белгородом В Белгородской области женщина призналась в убийстве собственного мужа, которого она сбросила в яму с отходами и залила бетоном, сообщается на сайте регионального управления СК РФ. 6

Гаджеты Ускоритель Nvidia A100 протестировали в OctaneBench Генеральный директор компании OTOY, специализирующейся на голографической визуализации в облаке, поделился результатами тестирования ускорителя Nvidia A100.

Общество В Португалии создали нейтрализующую коронавирус маску Специалисты из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали первую защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус SARS-COV-2, пишет 25 июля газета La Razón. 161

Происшествия В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет. 182

Единоборства Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова «Пусть засчитает эту победу себе, а я себе это поражение считать отказываюсь», — добавил Емельяненко.