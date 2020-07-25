Коронавирус
Life.ruВрач сборной Украины по футболу умер в 48 лет от коронавируса
Уточняется, что инфекция поразила 70% лёгких доктора, он находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких и скончался от остановки сердца. В клубе из Харькова Худаев проработал более 20 лет. В штаб национальной сборной впервые вошёл в 2010 году, во второй раз — в 2016-м.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Врач сборной Украины Худаев умер на 49-м году жизни из-за последствий коронавируса
Sport24.ruвчера в 15:30
Врач сборной Украины по футболу умер из-за последствий коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 15:19
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:47, Ашберн
Энергетика
«Северный поток» восстановил прокачку газа после техобслуживания
Nord Stream AG в воскресенье восстановил работу обеих ниток действующего газопровода "Северный поток" после проведения регулярного технического обслуживания, которое началось 14 июля, свидетельствуют данные оператора.
ТАСС 02:18
Футбол
«Сокровище страны». Крыховяк восхитился красотами Камчатки
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк опубликовал новый пост в своем Twitter.
Спорт-Экспресс вчера в 19:44
Происшествия
Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция.
РИА Новости 02:01
Общество
Первый случай подозрения на коронавирус зафиксирован в КНДР
RT на русском вчера в 19:05
Общество
Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 16 млн
Число случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 16 млн. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.
RT на русском 01:15
Общество
Ураган «Ханна» достиг побережья Техаса
CNN сообщает, что ураган в этом году начался раньше чем обычно. Первые ураганы в Атлантике чаще всего происходят в августе.
РБК вчера в 19:45
Политика
Путин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей перед парадом в День ВМФ
Президент России Владимир Путин в воскресенье, 26 июля, прибыл в Кронштадт на торжественные мероприятия по случаю празднования Дня Военно-морского флота (ВМФ).
Известия 02:41
Политика
Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное преследование бывшего главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств.
Коммерсантъ 00:41
Общество
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
На 82 году жизни умерла автор письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева, об этом сообщается на сайте незарегистрированной "Всесоюзной Коммунистической партии большевиков".
РИА Новости 02:43
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Леонид Якубович разъяснил ситуацию со своим возможным уходом из шоу Поле чудес, которое ведет на протяжении последних 30 лет.
iReactor 00:12
Общество
Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах
Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК вчера в 21:27
Общество
В Зауралье женщину затравили за прогулки с больным ребенком на поводке
Дни24 вчера в 08:11
Политика
Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
Шоу-бизнес
Татьяна Толстая уничижительно отозвалась о Собчак
В своем новом интервью известная писательница прошлась по личности Ксении Собчак. С Собчак Татьяна Толстая пересекалась нечасто.
Uznayvse.ru 24 июля в 19:58
Происшествия
Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы
Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 24 июля в 12:07
Политика
МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости вчера в 12:44
Здоровье
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 13:55
Футбол
ФК «Зенит» завоевал Кубок России
BFM.ru вчера в 12:15
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Общество
В Саратовской области за сутки выявлено 97 случаев коронавируса
С начала пандемии число заболевших COVID-19 в Саратовской области составляет уже 8920 человек. Выздоровели 5250 человек, за сутки — 30.
Саратов.Экспресс 02:39
Кино
Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов» Джон Сэксон
В возрасте 83-х лет скончался американский актер Джон Сэксон, получивший известность после съемок в кинокартинах "Выход дракона" и "Кошмар на улице Вязов".
РЕН ТВ 00:56
Общество
В Кузбассе выявили 68 новых носителей коронавируса
REGNUM 24 июля в 00:42
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 24 июля в 04:55
Здоровье
В регионе Монголии ввели бессрочный карантин из-за бубонной чумы
В районе Улиастай провинции Завхан на западе Монголии власти ввели бессрочный карантин после того, как у одного из местных жителей заподозрили бубонную чуму.
Lenta.ru 02:30
Общество
Несколько женщин обвинили Шендеровича в домогательствах
Наша версия 24 июля в 15:05
Общество
СМИ рассказали о выплате в 15 тысяч рублей для семей с детьми
Единовременная выплата полагается семьям, воспитывающим детей до трех лет.
Экономика сегодня вчера в 20:11
Политика
Тимошенко заявила о безосновательном повышении цен на газ Зеленским
Глава украинской политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в стране было принято решение о повышении цен на газ.
VSE42.RU 23 июля в 23:39
Религия
Патриарх Кирилл благословил настоятельницу монастыря продать Mercedes
Продать Mercedes-Benz S-класса благословил игумению Феофанию (Мискину), настоятельницу Покровского женского монастыря, Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Российская газета вчера в 11:19