Врач сборной Украины и «Металлиста-1925» Антон Худаев скончался от коронавируса в возрасте 48 лет.

Врач сборной Украины скончался от коронавируса на 49-м году жизни

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