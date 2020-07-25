Коронавирус
ЧемпионатВрач сборной Украины скончался от коронавируса на 49-м году жизни
Врач сборной Украины и «Металлиста-1925» Антон Худаев скончался от коронавируса в возрасте 48 лет.
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Врач сборной Украины Худаев умер на 49-м году жизни из-за последствий коронавируса
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Врач сборной Украины по футболу умер из-за последствий коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 15:19
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