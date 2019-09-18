Шоу-бизнес

РБКРБКВрач сообщил детали первого обследования Заворотнюк

По словам Коновалова, глиобластома (опухоль мозга) является одной из самых опасных и трудно излечимых опухолей. Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Стали известны подробности диагноза Заворотнюк

У 48-летней актрисы диагностировали рак мозга последней стадии, однако эту информацию пока не подтверждают и не опровергают родственники и представители Заворотнюк.
Москва 24вчера в 13:40

Подробнее о событии

Стали известны подробности диагноза Заворотнюк

Телепрограммавчера в 16:06

Врач рассказал подробности диагноза Заворотнюк

News.ruвчера в 14:09

Врач рассказал о первом обследовании Заворотнюк

Lenta.ruвчера в 15:47

Стали известны подробности первого обследования Заворотнюк

Газета.Ruвчера в 15:13

Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк

РБКвчера в 14:57

Врач рассказал подробности диагноза Заворотнюк

РИА Новостивчера в 17:46

Стали известны подробности диагноза Заворотнюк

Москва 24вчера в 13:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 00:27, Вашингтон
Политика

Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

Газета.Ru вчера в 23:59
Космос

«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Экономика

Альфа-банк предсказал рост спроса на сталь на фоне торговых войн

Аналитики Альфа-банка считают, что рынок преувеличивает влияние торговой войны между США и Китаем на спрос на сталь и сырье для ее производства, говорится в отчете банка, с которым ознакомился РБК.
РБК 00:02
Религия

В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками

В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».
Lenta.ru вчера в 10:50
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Гаджеты

Huawei в Европе не будет продавать серию смартфонов Huawei Mate 30

Ранее сообщалось, что Huawei Mate 30 выпустят на Android, но в смартфоне не будут предустановлены самые популярные сервисы от компании Google.
Astera вчера в 06:59
Общество

Названы города, в которые хочет переехать молодежь

Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости 17 сентября в 00:31
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru вчера в 10:55
Армия и оружие

Полет российских бомбардировщиков над Европой попал на видео

Министерство обороны России опубликовало видео полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 Воздушно-космических сил России над Балтийским морем.
Lenta.ru 17 сентября в 16:16
Кино

В сети появился трейлер «Рэмбо: Последняя кровь»

В сети появился трейлер боевика "Рэмбо: Последняя кровь" с Сильвестром Сталлоне в главной роли.
Piter.tv вчера в 09:33
Здоровье

Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день

Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
РБК 00:04
Политика

Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Происшествия

Опубликовано видео задержания браконьеров в Японском море

Российские пограничники задержали две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством в Японском море.
REGNUM вчера в 09:06
Футбол

Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения

Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ 17 сентября в 04:11
Авто

Mercedes-Benz начинает производство электросамокатов E-Scooter

Выход на рынок E-Scooter от Mercedes-Benz ожидается в начале 2020 года.
Дни24 вчера в 02:29
Политика

Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита

Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета вчера в 09:53
Шоу-бизнес

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина отметили шестилетие

Как известно, Лиза и Гарри Галкины празднуют шестилетие 18 сентября.
Дни24 вчера в 14:00
Происшествия

Медики стабилизировали состояние расстрелянного у метро полицейского

Известия вчера в 13:46
Шоу-бизнес

Предполагаемый сын Валерия Золотухина прошел ДНК-тест

OAnews вчера в 14:00
Политика

В НАТО сообщили о существовании «моря Азимова»

Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".
Газета.Ru вчера в 17:57
Политика

Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за фотографию, на которой он был запечатлён с чёрным гримом на лице и белым тюрбаном на голове.
RT на русском вчера в 21:36
Здоровье

В Минздраве объяснили прогноз резкого скачка смертности от онкологии

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не согласился с заявлением о риске скачка смертности от рака из-за нехватки препаратов.
Lenta.ru вчера в 15:13
Происшествия

В Афганистане семь человек погибли в результате взрыва

Российская газета вчера в 23:41
Футбол

«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева

«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
Чемпионат 17 сентября в 08:58
Финансы

Ставка ФРС снижена на 25 базисных пунктов

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл поддался на требование президента США снизить ставку.
Газета.Ru вчера в 14:17
Гаджеты

Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A

Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.
UfaTime.ru вчера в 20:37
Спорт

Российская биатлонистка Васильева дисквалифицирована на два сезона

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:38
Шоу-бизнес

«Мама выглядит некрасиво»: дочь Виктории Бони высмеяла ее внешность

Дочь Виктории Бони уличила маму во лжи. Напомним, Анджелина-Летиция родилась в отношениях Виктории Бони с миллионером Алексом Смерфитом.
StarHit.ru вчера в 14:00
Хоккей

«Витязь» обыграл «Северсталь» и одержал пятую победу кряду

Советский спорт вчера в 15:43
ещё по теме
Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное