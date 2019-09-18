У 48-летней актрисы диагностировали рак мозга последней стадии, однако эту информацию пока не подтверждают и не опровергают родственники и представители Заворотнюк.

с чего всё началось

По словам Коновалова, глиобластома (опухоль мозга) является одной из самых опасных и трудно излечимых опухолей. Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.

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