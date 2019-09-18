Шоу-бизнес
РБКВрач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
По словам Коновалова, глиобластома (опухоль мозга) является одной из самых опасных и трудно излечимых опухолей. Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
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с чего всё началось
У 48-летней актрисы диагностировали рак мозга последней стадии, однако эту информацию пока не подтверждают и не опровергают родственники и представители Заворотнюк.Москва 2413:40
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 22:56, Вашингтон
Здоровье
В России ожидается резкий скачок смертности от онкологии
Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессор Алексей Масчан предупредил россиян о риске резкого скачка смертности от онкологических заболеваний в стране.
News.ru вчера в 20:52
Политика
Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию
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В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский
При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
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Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен
Как отмечают аналитики PwC, потребители по-прежнему покупают меньше и выбирают более дешевые товары.
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Каким образом узнали о похищении, если в шаманском лагере нет связи - остается загадкой.
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В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова
В Кремле прокомментировали акцию в поддержку осужденного за нанесение травмы омоновцу актера Павла Устинова, которая прошла у стен администрации президента.
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В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба, в результате которой погиб по меньшей мере один человек.
Известия 20:22
Политика
В НАТО рассказали о «море Азимова»
В статье эксперт Пол Бекли рассказывает о проблемах безопасности в международных водах, а также подчеркивает важность свободного доступа к морям для национальной экономики, инфраструктуры и образа жизни.
Lenta.ru 22:10
Авто
Tesla Model S опережает Porsche Taycan на Нюрбургринге
По сведениям зарубежных изданий, во время гонки в Нюрбургринге электрический седан Tesla Model S смог обойти конкурента в лице Porsche Taycan, опередив его на 19 секунд.
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Шоу-бизнес
«Мама выглядит некрасиво»: дочь Виктории Бони высмеяла ее внешность
Дочь Виктории Бони уличила маму во лжи. Напомним, Анджелина-Летиция родилась в отношениях Виктории Бони с миллионером Алексом Смерфитом.
StarHit.ru 14:00
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург 09:50
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 11:36
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Происшествия
Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР
По данным ФСБ России, российские пограничники во вторник во время патрулирования в районе банки (мели) Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ.
ТАСС 04:38
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева призналась, что является фригидной
Во время встречи с новым героем шоу, который пообещал рассказать все о сексе, теледива призналась, что ее это не интересует.
Дни24 07:43
Армия и оружие
В США нашли у России танк мощнее «Арматы»
Американский журнал напоминает, что разработка Т-95 продолжалась вплоть до 2010-х годов, после чего уступила место созданию Т-14 «Армата», который также получил необитаемую башню.
Lenta.ru 17:19
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Шоу-бизнес
Владимир Соловьев назвал свадьбу Собчак и Богомолова «шоу фриков»
В программе "Полный контакт" Владимир Соловьев подчеркнул, что от эпатажной Собчак стоило ожидать такого развития событий, а ее свадьбу с избранником он назвал "шоу фриков".
Дни24 вчера в 13:11
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк впервые высказалась о болезни матери
Анна Заворотнюк, дочь Анастасии Заворотнюк, впервые сделала заявление о происходящем с матерью.
ТВ Центр 08:03
Армия и оружие
Су-57 получит новейшую криптозащищенную систему связи
Как рассказал разработчик, сама система существует давно, однако на Су-57 испытывается модификация, разработанная именно под этот истребитель.
ТК Звезда вчера в 21:10
Футбол
Умер бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
Online47.ru 07:12
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru 19:30
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«Твит Малосолова меня оскорбил, это расизм». Адриано — об иске к фанату ЦСКА и уходе из «Спартака»
В декабре собираюсь прилететь в Москву, встретиться с друзьями.
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