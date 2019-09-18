Шоу-бизнес

РБКРБКВрач сообщил детали первого обследования Заворотнюк

По словам Коновалова, глиобластома (опухоль мозга) является одной из самых опасных и трудно излечимых опухолей. Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
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с чего всё началось

Стали известны подробности диагноза Заворотнюк

У 48-летней актрисы диагностировали рак мозга последней стадии, однако эту информацию пока не подтверждают и не опровергают родственники и представители Заворотнюк.
Москва 2413:40

Подробнее о событии

Стали известны подробности диагноза Заворотнюк

Телепрограмма16:06

Врач рассказал подробности диагноза Заворотнюк

РИА Новости17:46

Врач рассказал о первом обследовании Заворотнюк

Lenta.ru15:47

Стали известны подробности первого обследования Заворотнюк

Газета.Ru15:13

Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк

РБК14:57

Врач рассказал подробности диагноза Заворотнюк

News.ru14:09

Стали известны подробности диагноза Заворотнюк

Москва 2413:40
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 22:56, Вашингтон
Здоровье

В России ожидается резкий скачок смертности от онкологии

Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессор Алексей Масчан предупредил россиян о риске резкого скачка смертности от онкологических заболеваний в стране.
News.ru вчера в 20:52
Политика

Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию

RT на русском 21:36
Происшествия

В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский

При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости 19:42
Экономика

Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен

Как отмечают аналитики PwC, потребители по-прежнему покупают меньше и выбирают более дешевые товары.
РБК 17:02
Происшествия

Якутского шамана похитили в Бурятии

Каким образом узнали о похищении, если в шаманском лагере нет связи - остается загадкой.
Байкал24 22:38
Политика

В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова

В Кремле прокомментировали акцию в поддержку осужденного за нанесение травмы омоновцу актера Павла Устинова, которая прошла у стен администрации президента.
РИА Новости 09:37
Происшествия

В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба

В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба, в результате которой погиб по меньшей мере один человек.
Известия 20:22
Политика

В НАТО рассказали о «море Азимова»

В статье эксперт Пол Бекли рассказывает о проблемах безопасности в международных водах, а также подчеркивает важность свободного доступа к морям для национальной экономики, инфраструктуры и образа жизни.
Lenta.ru 22:10
Авто

Tesla Model S опережает Porsche Taycan на Нюрбургринге

По сведениям зарубежных изданий, во время гонки в Нюрбургринге электрический седан Tesla Model S смог обойти конкурента в лице Porsche Taycan, опередив его на 19 секунд.
Car.ru 12:54
Шоу-бизнес

«Мама выглядит некрасиво»: дочь Виктории Бони высмеяла ее внешность

Дочь Виктории Бони уличила маму во лжи. Напомним, Анджелина-Летиция родилась в отношениях Виктории Бони с миллионером Алексом Смерфитом.
StarHit.ru 14:00
Космос

«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург 09:50
Происшествия

Задержан угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина

Газета.Ru 12:44
Политика

Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера

«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 11:36
Шоу-бизнес

Состояние Заворотнюк улучшилось

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Происшествия

Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР

По данным ФСБ России, российские пограничники во вторник во время патрулирования в районе банки (мели) Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ.
ТАСС 04:38
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева призналась, что является фригидной

Во время встречи с новым героем шоу, который пообещал рассказать все о сексе, теледива призналась, что ее это не интересует.
Дни24 07:43
Армия и оружие

В США нашли у России танк мощнее «Арматы»

Американский журнал напоминает, что разработка Т-95 продолжалась вплоть до 2010-х годов, после чего уступила место созданию Т-14 «Армата», который также получил необитаемую башню.
Lenta.ru 17:19
Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
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Шоу-бизнес

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17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
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Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
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Шоу-бизнес

Владимир Соловьев назвал свадьбу Собчак и Богомолова «шоу фриков»

В программе "Полный контакт" Владимир Соловьев подчеркнул, что от эпатажной Собчак стоило ожидать такого развития событий, а ее свадьбу с избранником он назвал "шоу фриков".
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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк впервые высказалась о болезни матери

Анна Заворотнюк, дочь Анастасии Заворотнюк, впервые сделала заявление о происходящем с матерью.
ТВ Центр 08:03
Армия и оружие

Су-57 получит новейшую криптозащищенную систему связи

Как рассказал разработчик, сама система существует давно, однако на Су-57 испытывается модификация, разработанная именно под этот истребитель.
ТК Звезда вчера в 21:10
Футбол

Умер бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен

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Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
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Экономика

В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
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Финансы

ФРС США вновь снизила базовую ставку

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
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Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
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«Твит Малосолова меня оскорбил, это расизм». Адриано — об иске к фанату ЦСКА и уходе из «Спартака»

В декабре собираюсь прилететь в Москву, встретиться с друзьями.
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Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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