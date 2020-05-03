Коронавирус
ПрофильВрач сообщил о способе разорвать цепочку заражений коронавирусом
Врач предупредил, что для заражения достаточно просто пройти мимо зараженного коронавирусом. При этом у многих нет никаких симптомов. Ранее стало известно, что полиция будет контролировать ношение масок в Подмосковье.
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с чего всё началось
Сергей Дорофеев напомнил, что достаточно пройти мимо носителя коронавируса, чтобы получить заражение. У многих коронавирус не проявляет никаких симптомов. Если все наденут маски, то носитель возбудителя не сможет передать его остальным.Телеканал 360°06:20
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