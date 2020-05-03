Масочный режим позволит обезопасить людей и сократить число новых зараженных коронавирусом. Это самая простая мера, чтобы обезопасить себя и своих близких. Об этом «360» заявил заслуженный врач России Сергей Дорофеев.

с чего всё началось

Врач предупредил, что для заражения достаточно просто пройти мимо зараженного коронавирусом. При этом у многих нет никаких симптомов. Ранее стало известно, что полиция будет контролировать ношение масок в Подмосковье.

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