Новую волну заражения коронавирусом стоит ждать в ноябре-декабре, нужно серьезно готовиться к ней, потому что она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими на COVID-19 симптомами, сообщил в интервью РИА Новости экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман.

с чего всё началось

Москва, 5 июля 2020, 09:23 — REGNUM Новая волна заражаемости коронавирусом ожидается в период с ноября по декабрь текущего года и к ней необходимо вести серьёзную подготовку, так как она будет осложнена сезонной вспышкой ОРВИ, у которой похожие на COVID-19 симптомы.

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