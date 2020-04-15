Неправильно приготовленный в домашних условиях спиртосодержащий антисептик не сможет убить коронавирус, что станет роковой ошибкой, считает врач-фармаколог поликлиники номер 1 управделами президента Игорь Федоров.

с чего всё началось

Врач-фармаколог Игорь Федоров рассказал об опасности применения самодельного антисептика, сообщает РИА "Новости". По словам доктора, неправильно сделанный антисептик на спирту не может убить коронавирус.

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