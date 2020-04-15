Общество
Газета.RuВрач рассказал об опасности самодельного антисептика
Врач-фармаколог Игорь Федоров рассказал об опасности применения самодельного антисептика, сообщает РИА "Новости". По словам доктора, неправильно сделанный антисептик на спирту не может убить коронавирус.
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с чего всё началось
Неправильно приготовленный в домашних условиях спиртосодержащий антисептик не сможет убить коронавирус, что станет роковой ошибкой, считает врач-фармаколог поликлиники номер 1 управделами президента Игорь Федоров.РИА Новостивчера в 23:05
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Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
Авто
BMW выпустит кроссовер BMW X8 M
Компания BMW запатентовала в Германии новое наименование X8 M. Предполагается, что так будет называться сверхроскошная версия кроссовера X7, которая получит четырехместный салон и станет самой дорогой моделью баварской марки.
Автоновости дня вчера в 11:55
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
Коммерсантъ вчера в 22:37
Авто
В Китае разоблачён гибридный кросс-хэтч Lynk & Co 06
Силами минпромторга КНР и местных фотошпионов досрочно рассекречена модель Lynk & Co 06, оказавшаяся приподнятым хэтчбеком Lynk & Co 04.
Драйв вчера в 06:28
Политика
МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках
В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском вчера в 12:40
Здоровье
Психолог указал на наиболее уязвимых для коронавируса людей
Психолог Сергей Ланг рассказал, какой тип людей больше всего уязвим перед коронавирусом нового типа.
АБН вчера в 19:54
Политика
США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения
"Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС.
Российская газета вчера в 19:58
Общество
Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус 31 марта.
Газета.Ru 00:56
Гаджеты
Xiaomi представила беспроводные наушники Redmi AirDots S
Сегодня Xiaomi официально представила новые наушники под названием Redmi AirDots S. Внешне наушники ничем не отличаются от оригинальной модели.
3DNews вчера в 10:10
Шоу-бизнес
Суповой набор: Алёна Шишкова показала ноги-палочки в мини платье
Алена Шишкова высмеяла свою фигуру. Модель сделала фото с кастрюлей на голове и подписала: «Суповой набор».
7Дней.ру 01:00
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по российскому НПЗ
РИА Новости вчера в 18:42
Общество
В Мурманской области число зараженных коронавирусом за сутки удвоилось
В Мурманской области число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки больше чем в два раза.
Росбалт вчера в 18:59
Происшествия
Сбежавшего из больницы в Петербурге пациента задержали в Гатчине
Санкт-Петербург, 15 апреля 2020, 09:00 — REGNUM Сотрудники полиции за несколько часов нашли и задержали пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, который самовольно покинул больницу в Петербурге и скрывался в Ленинградской области.
REGNUM 02:00
Общество
Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции
Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru 13 апреля в 00:20
Общество
Число жертв коронавируса в Москве превысило 100 человек
Еще 11 пациентов с COVID-19 умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 17:26
Происшествия
Жительница Красноярского края разгромила буддийскую ступу
Ариг Ус вчера в 05:11
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
Общество
В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов
Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM вчера в 15:42
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Общество
Названы места с высоким риском заражения коронавирусом
Врач высшей категории Владимир Зайцев в интервью «АиФ» обозначил места с высоким риском заражения коронавирусом.
Пятый канал 13 апреля в 23:48
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяет 32 поезда дальнего следования
С 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены.
Доступ1 13 апреля в 05:20
Происшествия
В Новосибирской области выявили семь новых пациентов с коронавирусом
Новосибирск, 15 апреля 2020, 08:10 — REGNUM Медики в Новосибирской области выявили семь новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщили 15 апреля в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
REGNUM 01:10
Здоровье
В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%
У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Наука
Подтверждена эффективность блокирующего коронавирус лекарства
Канадские вирусологи подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:47
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Гаджеты
Microsoft выпустила плановые обновления для Windows 10
Пользователи Windows 10 1809 получили обновление KB4549949 с номером сборки 17763.1158.
3DNews вчера в 14:38
Музыка
75 лет назад родился Ричи Блэкмор
Россия – Культура вчера в 09:25
Экономика
Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском вчера в 07:03
Политика
Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
Здоровье
Нью-йоркский врач рассказал по дням, как протекает COVID-19
Врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан, заразившийся коронавирусом, рассказал РИА Новости, как по дням протекала его болезнь.
РИА Новости 02:09