Коронавирус

РБКРБКВрач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

По словам Смолярчук, первая группа добровольцев получила вакцину более трех недель назад, а вторая — чуть больше двух недель назад. Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
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с чего всё началось

Медики рассказали о состоянии добровольцев, которые испытывают на себе вакцину от коронавируса

Весь спектр лабораторных и инструментальных исследований проводится в соответствии с протоколом необходимых испытаний. На следующей неделе, по прошествии 21-х суток после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины.
ТК Звездавчера в 22:22

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Ученые рассказали о самочувствии добровольцев вакцины в Сеченовском университете

Народные новости00:05

У добровольцев нет побочных реакций через две недели после вакцинации от коронавируса

Коммерсантъвчера в 22:43

Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

РБКвчера в 22:04

Стало известно о состоянии добровольцев, вакцинированных от COVID-19 в Сеченовском университете

Вести.Ruвчера в 22:43

У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

RT на русскомвчера в 22:10

В Минобороны рассказали о состоянии вакцинированных от коронавируса добровольцев

ТАССвчера в 22:03

Участники испытаний вакцины от COVID-19 рассказали о своем самочувствии

РИА Новостивчера в 23:59
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Экономика

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
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Политика

В кабмине поддержали запрет на двойное гражданство для послов РФ

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий послам и постоянным представителям РФ в международных организациях иметь двойное гражданство и вид на жительство за рубежом.
ТАСС 01:09
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости вчера в 08:25
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Авто

Названы причины быстрого износа двигателей в РФ

Первой причиной специалисты называют количество инноваций и технологий в силовых агрегатах.
Evo-rus.com 01:15
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Происшествия

Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52

В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Культура

Крутой отменил конкурс «Новая волна» в Казани из-за коронавируса

Известный продюсер и композитор Игорь Крутой сообщил об отмене конкурса молодых исполнителей «Новая волна», который должен был пройти в Казани.
АиФ Казань вчера в 13:00
32
Экономика

Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
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Экономика

«Дом.РФ» выкупит у пермских застройщиков квартир на 587 млн рублей

На покупку строящегося жилья в рамках поддержки строительной отрасли в Пермском крае «Дом.РФ» планирует выделить 587 млн руб.
РБК Пермский край 01:37
Футбол

Игорь Федотов призвал отправить судью матча «Спартак» – «Тамбов» в ФНЛ

Российский футбольный арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Владимира Москалева на матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" – "Тамбов" (2:3).
BetOn вчера в 15:59
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 июля.
RT на русском 01:23
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Здоровье

Большинство российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу

Доверие к официальной информации о коронавирусе постепенно снижается и среди простых россиян: если в начале апреля, по данным ФОМа, ей доверяли 58–59%, то в конце июня – 46–47%.
Ведомости вчера в 17:06
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Политика

В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok

Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
REGNUM 01:13
33
Общество

Защита обжаловала приговор Серебренникову по делу «Седьмой студии»

Представители судебной инстанции сообщили, что сторона защиты обжаловала приговор режиссеру Кириллу Серебренникову по делу "Седьмой студии".
Политика Сегодня вчера в 08:57
167
Армия и оружие

Эксперт предсказал конфликт из-за солдат НАТО на Украине

Москва, 6 июля 2020, 14:09 — REGNUM Присутствие солдат НАТО на Украине неизбежно приведёт к крупному конфликту.
REGNUM вчера в 07:09
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Политика

Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»

Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости вчера в 11:33
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Кино

Том Хэнкс жалеет, что «Грейхаунд» не покажут в кино: Apple TV+ не сравнится по качеству видео и звука

Проект дебютирует на платформе Apple TV+ уже 10 июля, но последняя, по мнению Хэнкса, не даст зрителям наилучших впечатлений.
3DNews вчера в 12:15
Музыка

Новый клип группы «Ленинград» собрал более 1 млн просмотров

Новый клип группы "Ленинград" на песню "Фотосессия" собрал на YouTube более миллиона просмотров. Ролик был опубликован в ночь на 3 июля.
Piter.tv вчера в 07:25
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Общество

Правительство РФ выделило 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам

Специальные пособия для социальных работников продлили до 15 сентября. Средства выделены из резервного фонда Правительства РФ.
Севастополь.ру вчера в 06:10
91
Происшествия

Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении

Тверской районный суд Москвы арестовал до 16 августа замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 11:19
196
Политика

Трампа предупредили о знании Путиным английского языка

Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин знает английский язык, хотя почти не использует его в общении.
Известия вчера в 09:48
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Финансы

Россия прирастет самозанятыми

Президент РФ подписал закон, разрешающий субъектам самостоятельно с этого дня вводить спецрежим «Налог на профессиональный доход» (НПД), а также высказал инициативу снизить возрастную планку для регистрации самозанятых с 18 до 16 лет.
Комсомольская правда вчера в 03:04
Общество

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценен в 148 миллиардов рублей

Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный разливом топлива в Норильске, почти в 148 миллиардов рублей, сообщило ведомство на своем сайте.
РИА Новости вчера в 11:48
1K
Технологии

Кричевский перечислил уязвимости системы распознавания лиц

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский в беседе с агентством «Прайм» заявил, что методы распознавания лиц имеют ряд недостатков.
Live24 вчера в 04:38
13
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
4,8K
Экономика

В России возобновила работу почти половина предприятий

В России 48% предпринимателей заявили, что их бизнес возобновил работу.
Известия 01:30
Религия

Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи

Газета.Ru вчера в 14:22
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Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news вчера в 15:00
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Политика

Путин оценил принятые поправки в Конституции РФ

Президент Владимир Путин оценил принятые поправки в Конституции России.
Mockva.ru 05 июля в 11:09
6,2K
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области

Три человека погибли при столкновении легкового авто Honda с грузовиком Volvo в городе Павлове Нижегородской области, сообщили 7 июля в региональном главке МЧС.
Известия вчера в 23:52
1
Наука

Скорость изменения магнитного поля Земли ускорилась в 10 раз

Live24 01:01
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