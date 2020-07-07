Коронавирус
РБКВрач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
По словам Смолярчук, первая группа добровольцев получила вакцину более трех недель назад, а вторая — чуть больше двух недель назад. Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
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с чего всё началось
Весь спектр лабораторных и инструментальных исследований проводится в соответствии с протоколом необходимых испытаний. На следующей неделе, по прошествии 21-х суток после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины.ТК Звездавчера в 22:22
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Ученые рассказали о самочувствии добровольцев вакцины в Сеченовском университете
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У добровольцев нет побочных реакций через две недели после вакцинации от коронавируса
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Проект дебютирует на платформе Apple TV+ уже 10 июля, но последняя, по мнению Хэнкса, не даст зрителям наилучших впечатлений.
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Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный разливом топлива в Норильске, почти в 148 миллиардов рублей, сообщило ведомство на своем сайте.
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