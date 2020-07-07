Весь спектр лабораторных и инструментальных исследований проводится в соответствии с протоколом необходимых испытаний. На следующей неделе, по прошествии 21-х суток после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины.

с чего всё началось

По словам Смолярчук, первая группа добровольцев получила вакцину более трех недель назад, а вторая — чуть больше двух недель назад. Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.

Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

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