Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Известия
Известия

Врач сравнил опасность вируса SFTS и коронавируса

Вирус SFTS, вспышка которого была зафиксирована в Китае, может оказаться менее опасным, чем коронавирус SARS-CoV-2 или обычный грипп.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Врач раскрыл, почему коронавирус опаснее нового SFTS

Ряд российских специалистов уже заявили, что новый вирус SFTS не представляет опасности для РФ, отметил эксперт. Однако у научного сообщества еще нет полной картины, чтобы понять, стоит ли беспокоиться.
URA.Ru02:12
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Вспышка вируса SFTS: Врач сказал, насколько коронавирус опасней этой болезни

Комсомольская правда08:06
РИА Новости

Врач сравнил опасность нового вируса SFTS и коронавируса

РИА Новости07:47
Народные новости

Микс из COVID-19 и гриппа опаснее нового вируса SFTS

Народные новости03:51
Известия

Врач сравнил опасность вируса SFTS и коронавируса

Известия06:45
РЕН ТВ

Врач оценил опасность нового вируса SFTS по сравнению с COVID-19

РЕН ТВ05:52
Lenta.ru

Российский врач сравнил опасность нового смертельного вируса и коронавируса

Lenta.ru07:21
URA.Ru

Врач раскрыл, почему коронавирус опаснее нового SFTS

URA.Ru02:12

В несогласованной акции в Хабаровске участвовали менее 3 тысяч человек

Участниками субботнего несогласованного митинга в поддержку арестованного по подозрению в организации убийства предпринимателей экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стали 2,8 тысячи человек.
Национальная служба новостейвчера в 04:37
4,4K

В Госдуме оценили подготовку в ЕС механизма борьбы с санкциями

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT заявление посла ЕС в России Маркуса Эдерера о том, что Евросоюз разрабатывает механизм противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, в том числе направленным против проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском06:47
14

Что скажет Строкань: Анкара плюс Баку минус Ереван

В условиях сорванного переговорного процесса по Карабаху Анкара и Баку возлагают ответственность за новую эскалацию на Ереван и демонстрируют решимость не допустить разрастания конфликта, а также втягивания в него третьих стран и создания угрозы транспортным и энергетическим коммуникациям в стратегически важном регионе.
Москва-Баку.ru7 августа в 12:18

В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
81

Билл Гейтс заявил, что Microsoft ждут трудности после покупки TikTok

Корпорации Microsoft придется столкнуться с трудностями и учитывать требования американских властей после покупки приложения TikTok у китайской компании ByteDance, заявил основатель корпорации Билл Гейтс в интервью изданию Wired.
Газета.Ruвчера в 10:56
1

Вторичное жилье застыло в ожидании

В Москве увеличение цен составило 1,1%, до 215,4 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге вторичное жилье сейчас продается в среднем за 127,3 тыс. руб. за кв. м. Согласно оценкам SRG, динамика стоимости квартир оказалась почти нулевой: ни в одном из городов-миллионников ценовые колебания в большую или меньшую сторону не превысили 1%.
Коммерсантъ03:22
26