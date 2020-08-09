Врач сравнил опасность вируса SFTS и коронавируса
Вирус SFTS, вспышка которого была зафиксирована в Китае, может оказаться менее опасным, чем коронавирус SARS-CoV-2 или обычный грипп.В источнике
С чего всё началось
Врач раскрыл, почему коронавирус опаснее нового SFTS
Ряд российских специалистов уже заявили, что новый вирус SFTS не представляет опасности для РФ, отметил эксперт. Однако у научного сообщества еще нет полной картины, чтобы понять, стоит ли беспокоиться.
URA.Ru02:12
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Вспышка вируса SFTS: Врач сказал, насколько коронавирус опасней этой болезни
Комсомольская правда08:06