Врач указал на расхождение данных в деле Навального
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Информация о наличии в анализах Алексея Навального вещества группы «Новичок», которое подтвердили три независимые лаборатории, расходятся с клинической картиной состояния пациента. Об этом заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Врачи считают, что заявления об отравлении Навального расходятся с клинической картиной
Кабмин ФРГ в понедельник распространил сообщение о том, что немецкие власти попросили европейских партнеров провести проверку проб, взятых у Навального, и три независимые лаборатории подтвердили наличие в его анализах вещества из группы "Новичок".
ТАСС05:19
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Омский врач опроверг заявления правительства Германии об отравлении Навального «Новичком»
Комсомольская правда05:24