Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Lenta.ru
Lenta.ru

Врач указал на расхождение данных в деле Навального

Информация о наличии в анализах Алексея Навального вещества группы «Новичок», которое подтвердили три независимые лаборатории, расходятся с клинической картиной состояния пациента. Об этом заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Врачи считают, что заявления об отравлении Навального расходятся с клинической картиной

Кабмин ФРГ в понедельник распространил сообщение о том, что немецкие власти попросили европейских партнеров провести проверку проб, взятых у Навального, и три независимые лаборатории подтвердили наличие в его анализах вещества из группы "Новичок".
ТАСС05:19
Подробнее о событии
РИА Новости

Омский врач прокомментировал данные о повторном анализе проб Навального

РИА Новости08:49
РБК

Омский врач оценил выводы зарубежных экспертов об отравлении Навального

РБК07:20
Lenta.ru

Врач указал на расхождение данных в деле Навального

Lenta.ru06:04
Фонтанка.Ру

Главный токсиколог Омской области: Заявления об отравлении Навального «Новичком» расходятся с клинической картиной

Фонтанка.Ру05:54
Ведомости

Омский токсиколог опроверг заявления Германии об отравлении Навального

Ведомости05:44
Комсомольская правда

Омский врач опроверг заявления правительства Германии об отравлении Навального «Новичком»

Комсомольская правда05:24
ТАСС

Врачи считают, что заявления об отравлении Навального расходятся с клинической картиной

ТАСС05:19

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live2404:41
20

Греция объявила о закупке дополнительного вооружения

Мицотакис уточнил, что Греция собирается закупить помимо 18 истребителей четыре фрегата, четыре вертолета ВМФ, набрать в строй еще 15 000 солдат и дополнительно профинансировать свою оборонную промышленность.
ИА Красная Веснавчера в 17:02
10

Неймару грозит до семи матчей дисквалификации за удар игрока «Марселя»

Стало известно, какое наказание грозит нападающему «Пари Сен-Жермен» Неймару за инцидент в концовке матча 3-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (0:1). Как сообщает RMC Sport, 28-летнего бразильского футболиста могут дисквалифицировать на срок от четырёх до семи матчей.
Чемпионат08:33

Мишустин заявил о сохраняющейся в РФ угрозе заражения коронавирусом

"Угроза заражения коронавирусом остается, и именно в осенний период начинаются сезонные заболевания – ОРВИ, грипп, поэтому крайне важно обезопасить от инфекции себя и своих близких", – отметил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Москва 2408:17
2