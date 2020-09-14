Информация о наличии в анализах Алексея Навального вещества группы «Новичок», которое подтвердили три независимые лаборатории, расходятся с клинической картиной состояния пациента. Об этом заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, передает ТАСС.

С чего всё началось Врачи считают, что заявления об отравлении Навального расходятся с клинической картиной Кабмин ФРГ в понедельник распространил сообщение о том, что немецкие власти попросили европейских партнеров провести проверку проб, взятых у Навального, и три независимые лаборатории подтвердили наличие в его анализах вещества из группы "Новичок". ТАСС 05:19