Коронавирус
Газета.RuВрач указала на витамины, необходимые после коронавируса
Врач посоветовала россиянам, которые переболели коронавирусной инфекцией нового типа, однако по-прежнему плохо себя чувствуют, принимать витамин D и витамины группы B. Также медик считает, что восстановиться помогут здоровый режим труда и отдыха и прогулки на свежем воздухе.
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с чего всё началось
Только недавно Мариинская больница, в разгар эпидемии перепрофилированная на лечение ковидных пациентов, стала работать в обычном режиме многопрофильного стационара. Об особенностях работы с ковидными больными и о той опасности, которая еще с нами, врач рассказала "Российской газете".Российская газетавчера в 22:00
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Общество
В России упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет
Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются семьям с низким доходом с 1 июня по указу президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 03:33
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Шоу-бизнес
Джиган случайно показал возлюбленного Ольги Орловой на видео
Фото Ольги и Валерия в кафе взято с сайта: kp.ru Фото Ольги и Валерия с мероприятия взято из Instagram: @iamgeegun На опубликованном видео можно разглядеть лицо возлюбленного Орловой, его седые волосы и среднее телосложение.
Pokatim.ru 31 июля в 13:00
Авто
Во второй половине июля 10 брендов изменили цены на автомобили
В премиальном сегменте рост цены был отмечен у Mercedes-Benz С-класса - на 2,2 – 7,9% и MINI One - на 1,9%. Два бренда меняли свои рублевые цены разнонаправленно.
Picsnews.net 02:22
Футбол
Асхабадзе извинился перед фанатами «Факела» за плохое состояние воронежского стадиона
Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе после победы над тольяттинским «Акроном» в первом туре Футбольной национальной лиги извинился перед болельщиками за плохую подготовку домашнего стадиона.
RT на русском 03:54
Общество
Россиянам со следующего года упростят доступ к субсидиям на оплату ЖКХ
Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба правительства в воскресенье.
Интерфакс 04:11
Гаджеты
Монитор Hisense Hard Pro для игр имеет частоту обновления 240 Гц
Частота обновления достигает 240 Гц, а время отклика равно 1 мс.
3DNews вчера в 23:10
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
Фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 31 июля в 12:43
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Документ предусматривает возможность проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах Закон позволяет вводить голосование в течение двух или трех дней.
Прецедент-Новосибирск вчера в 05:40
Происшествия
Что стало со срочником, атаковавшим машину ФСО у Кремля
Солдат Никита Ерошенко, разбивший прикладом карабина окно автомобиля Федеральной службы охраны, уволен со срочной службы по состоянию здоровья.
Вести.Ru вчера в 09:16
Культура
Воробьев поблагодарил организаторов фестиваля Чайковского в Клину
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто организовал Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину.
РИАМО 31 июля в 07:07
Общество
ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений
С 01.03.2020 до 01.10.2020 года процедура определения инвалидности российского гражданина осуществляется заочно.
Evo-rus.com 04:59
Кино
В «Иллюзионе» прошла премьера фильма «Хэппи-энд»
В кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера первого российского фильма после четырех месяцев простоя кинотеатров.
Культуромания 03:02
Общество
В России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,8% не имели клинических проявлений болезни.
Эхо Москвы 03:30
Игры
Подробности и геймплей обновления Heart of Deimos для Warframe
Игромания.ру 04:54
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
RuNews24.ru 31 июля в 07:10
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 13:06
Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33
Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа
С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 07:47
Шоу-бизнес
Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Школа фигурного катания уехала на сборы в Крым — заниматься юными фигуристами будет Илья Авербух.
Невские Новости 03:35
Наука
Ученые Оксфорда усомнились в точности модели распространения эпидемии
Правительство Великобритании не предоставляет достоверных данных о результатах тестирования на коронавирус в домашних условиях, что ставит под угрозу стратегию оперативной локализации новых очагов, заявили ученые Оксфордского университета, 1 августа передает Sky News.
ИА Красная Весна вчера в 06:47
Киберспорт
Flamie удалил CS 1.6 после завершения первой половины шоу-матча
Natus Vincere уступили NAVI-2010 в CS 1.6 со счетом 1-2 в шоу-матче.
Cyber.sports.ru вчера в 13:12
Политика
Microsoft приостанавливает переговоры о покупке TikTok из-за Трампа
Корпорация Microsoft приостановила консультации по сделке с китайской компанией ByteDance о покупке американского подразделения социальной сети TikTok.
Известия вчера в 21:05
Общество
Педиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах
Общий совет и для детей, и для взрослых состоит в том, что санитайзеры и антисептики не стоит применять каждые 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:59
Культура
Названы участники нового сезона шоу «Ледниковый период»
Одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе — Регина Тодоренко и Влад Топалов — примут участие в шоу "Ледниковый период".
Народные новости вчера в 07:24
Экономика
Роман Абрамович и партнеры продают 40% Highland Gold
Коммерсантъ 31 июля в 06:24
Общество
Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.
Известия 02:16
Здоровье
Врач назвал ошибкой отказ от ношения маски в условиях пандемии
Главный кардиолог Минздрава России, доктор медицинских наук Сергей Бойцов в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что отказ от ношения защитных масок в условиях пандемии коронавируса является ошибкой.
RT на русском 04:37