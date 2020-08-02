Только недавно Мариинская больница, в разгар эпидемии перепрофилированная на лечение ковидных пациентов, стала работать в обычном режиме многопрофильного стационара. Об особенностях работы с ковидными больными и о той опасности, которая еще с нами, врач рассказала "Российской газете".

с чего всё началось

Врач посоветовала россиянам, которые переболели коронавирусной инфекцией нового типа, однако по-прежнему плохо себя чувствуют, принимать витамин D и витамины группы B. Также медик считает, что восстановиться помогут здоровый режим труда и отдыха и прогулки на свежем воздухе.

Врач указала на витамины, необходимые после коронавируса

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