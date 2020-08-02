Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВрач указала на витамины, необходимые после коронавируса

Врач посоветовала россиянам, которые переболели коронавирусной инфекцией нового типа, однако по-прежнему плохо себя чувствуют, принимать витамин D и витамины группы B. Также медик считает, что восстановиться помогут здоровый режим труда и отдыха и прогулки на свежем воздухе.
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с чего всё началось

Врач-кардиолог назвала витамины, которые надо пить после COVID-19

Только недавно Мариинская больница, в разгар эпидемии перепрофилированная на лечение ковидных пациентов, стала работать в обычном режиме многопрофильного стационара. Об особенностях работы с ковидными больными и о той опасности, которая еще с нами, врач рассказала "Российской газете".
Российская газетавчера в 22:00

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Врач указала на витамины, необходимые после коронавируса

Газета.Ru03:50

Врач назвала рекомендованные после коронавируса витамины

RT на русском02:14

Врач назвала необходимые после излечения от COVID-19 витамины

РБК01:23

«Шпаргалка для иммунитета»: эти витамины нужно пить после коронавируса

Московский Комсомолец02:51

Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины

Lenta.ru00:33

Кардиолог назвала необходимые после коронавируса витамины

РИА Новостивчера в 23:51

Врач-кардиолог назвала витамины, которые надо пить после COVID-19

Российская газетавчера в 22:00
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Общество

Подмосковный мусорный полигон «Ядрово» закроют в декабре

Live24 04:12
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Общество

В России упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются семьям с низким доходом с 1 июня по указу президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 03:33
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Общество

Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша

Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
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Шоу-бизнес

Джиган случайно показал возлюбленного Ольги Орловой на видео

Фото Ольги и Валерия в кафе взято с сайта: kp.ru Фото Ольги и Валерия с мероприятия взято из Instagram: @iamgeegun На опубликованном видео можно разглядеть лицо возлюбленного Орловой, его седые волосы и среднее телосложение.
Pokatim.ru 31 июля в 13:00
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Авто

Во второй половине июля 10 брендов изменили цены на автомобили

В премиальном сегменте рост цены был отмечен у Mercedes-Benz С-класса - на 2,2 – 7,9% и MINI One - на 1,9%. Два бренда меняли свои рублевые цены разнонаправленно.
Picsnews.net 02:22
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Футбол

Асхабадзе извинился перед фанатами «Факела» за плохое состояние воронежского стадиона

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе после победы над тольяттинским «Акроном» в первом туре Футбольной национальной лиги извинился перед болельщиками за плохую подготовку домашнего стадиона.
RT на русском 03:54
Общество

Россиянам со следующего года упростят доступ к субсидиям на оплату ЖКХ

Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба правительства в воскресенье.
Интерфакс 04:11
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Гаджеты

Монитор Hisense Hard Pro для игр имеет частоту обновления 240 Гц

Частота обновления достигает 240 Гц, а время отклика равно 1 мс.
3DNews вчера в 23:10
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Общество

Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек

Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 09:36
2,5K
Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко

Фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 31 июля в 12:43
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Политика

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Документ предусматривает возможность проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах Закон позволяет вводить голосование в течение двух или трех дней.
Прецедент-Новосибирск вчера в 05:40
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Происшествия

Что стало со срочником, атаковавшим машину ФСО у Кремля

Солдат Никита Ерошенко, разбивший прикладом карабина окно автомобиля Федеральной службы охраны, уволен со срочной службы по состоянию здоровья.
Вести.Ru вчера в 09:16
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Культура

Воробьев поблагодарил организаторов фестиваля Чайковского в Клину

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто организовал Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину.
РИАМО 31 июля в 07:07
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Общество

ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений

С 01.03.2020 до 01.10.2020 года процедура определения инвалидности российского гражданина осуществляется заочно.
Evo-rus.com 04:59
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Кино

В «Иллюзионе» прошла премьера фильма «Хэппи-энд»

В кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера первого российского фильма после четырех месяцев простоя кинотеатров.
Культуромания 03:02
Общество

В России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,8% не имели клинических проявлений болезни.
Эхо Москвы 03:30
Игры

Подробности и геймплей обновления Heart of Deimos для Warframe

Игромания.ру 04:54
Наука

В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»

RuNews24.ru 31 июля в 07:10
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Политика

Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 13:06
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Общество

В России с августа начнут выплачивать новое пособие

Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33
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Общество

Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа

С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 07:47
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Шоу-бизнес

Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым

Школа фигурного катания уехала на сборы в Крым — заниматься юными фигуристами будет Илья Авербух.
Невские Новости 03:35
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Наука

Ученые Оксфорда усомнились в точности модели распространения эпидемии

Правительство Великобритании не предоставляет достоверных данных о результатах тестирования на коронавирус в домашних условиях, что ставит под угрозу стратегию оперативной локализации новых очагов, заявили ученые Оксфордского университета, 1 августа передает Sky News.
ИА Красная Весна вчера в 06:47
Киберспорт

Flamie удалил CS 1.6 после завершения первой половины шоу-матча

Natus Vincere уступили NAVI-2010 в CS 1.6 со счетом 1-2 в шоу-матче.
Cyber.sports.ru вчера в 13:12
Политика

Microsoft приостанавливает переговоры о покупке TikTok из-за Трампа

Корпорация Microsoft приостановила консультации по сделке с китайской компанией ByteDance о покупке американского подразделения социальной сети TikTok.
Известия вчера в 21:05
14
Общество

Педиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах

Общий совет и для детей, и для взрослых состоит в том, что санитайзеры и антисептики не стоит применять каждые 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:59
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Культура

Названы участники нового сезона шоу «Ледниковый период»

Одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе — Регина Тодоренко и Влад Топалов — примут участие в шоу "Ледниковый период".
Народные новости вчера в 07:24
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Экономика

Роман Абрамович и партнеры продают 40% Highland Gold

Коммерсантъ 31 июля в 06:24
3
Общество

Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.
Известия 02:16
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Здоровье

Врач назвал ошибкой отказ от ношения маски в условиях пандемии

Главный кардиолог Минздрава России, доктор медицинских наук Сергей Бойцов в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что отказ от ношения защитных масок в условиях пандемии коронавируса является ошибкой.
RT на русском 04:37
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