Коронавирус
REGNUMВрач усомнился в эффективности бани при борьбе с коронавирусом
Москва, 18 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Высокие температуры в бане не означают, что она будет эффективна при борьбе с коронавирусом, заявил 17 апреля иммунолог-аллерголог Владимир Володин в интервью радио «Вечерняя Москва».
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По словам врача иммунолога-аллерголога Владимира Володина, несмотря на высокие температуры, в бане существует повышенная влажность, а в таких условиях вирус длительное время сохраняется в воздухе.Вечерняя Москва11:28
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Врач-иммунолог рассказал, помогает ли русская баня при профилактике коронавируса
Комсомольская правда19:01
Врач объяснил, почему баня опасна при борьбе с коронавирусом и другими болезнями
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