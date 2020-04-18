По словам врача иммунолога-аллерголога Владимира Володина, несмотря на высокие температуры, в бане существует повышенная влажность, а в таких условиях вирус длительное время сохраняется в воздухе.

с чего всё началось

Иммунолог-аллерголог Владимир Володин рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", способствует ли посещение бани профилактике COVID-19. Ранее группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.

Врач усомнился в эффективности бани при борьбе с коронавирусом

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