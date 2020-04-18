Коронавирус
РИА НовостиВрач усомнился в эффективности бани при борьбе с коронавирусом
Иммунолог-аллерголог Владимир Володин рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", способствует ли посещение бани профилактике COVID-19. Ранее группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
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с чего всё началось
По словам врача иммунолога-аллерголога Владимира Володина, несмотря на высокие температуры, в бане существует повышенная влажность, а в таких условиях вирус длительное время сохраняется в воздухе.Вечерняя Москвавчера в 11:28
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Врач объяснил, почему баня опасна при борьбе с коронавирусом и другими болезнями
Вечерняя Москвавчера в 11:28
Врач-иммунолог рассказал, помогает ли русская баня при профилактике коронавируса
Комсомольская правдавчера в 19:01
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