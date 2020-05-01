Коронавирус

Вести.RuВести.RuВрач уточнил, кто попадает в реанимацию с COVID-19

Столичный врач-реаниматолог рассказала о пациентах с коронавирусом, попадающих в отделения реанимации.
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с чего всё началось

«Большинство больных весят больше 100 кг»: столичный врач рассказала подробности о работе в «красной зоне»

Причем качественные — швейцарского производства.
Вечерняя Москвавчера в 05:07

Подробнее о событии

Врач из Москвы указала на проблемы с весом у попавших в реанимацию пациентов с COVID-19

NewInform05:13

Врач рассказала, кто чаще всего попадает в реанимацию с COVID-19

РИА Новостивчера в 19:39

Названа категория людей, чаще других попадающая в реанимацию с коронавирусом

ТК Звезда00:55

Названа чаще всего попадающая в реанимацию категория больных COVID-19

Известиявчера в 23:15

«Весом сто килограммов и больше». Врач рассказала, какие пациенты с коронавирусом попадают в «красную зону»

Life.ruвчера в 22:29

Врач рассказала, кто из пациентов с коронавирусом чаще оказывается в реанимации

ФАНвчера в 21:02

Врач рассказала, кто чаще попадает в реанимацию с коронавирусом

Московский Комсомолец02:53
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Экономика

Соцвыплаты, пенсии, ипотека: что изменится с 1 мая

Речь идет, в частности, о соцвыплатах, ограничении банковских комиссий и ипотеке по льготной ставке.
РИА Новости 01:00
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Общество

Глава Буйнакска заразился коронавирусом

Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Махачкалинские известия 03:49
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Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.
ТАСС вчера в 13:18
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Шоу-бизнес

Настя Задорожная впервые показала своего будущего мужа

Lisa.ru 04:00
Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
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Происшествия

В Екатеринбурге ликвидированы готовившие теракты боевики

BFM.ru 29 апреля в 19:58
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Политика

Анонсированные на 1 мая дебаты Захаровой и Навального отменены

Интерфакс 06:16
2,1K
Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
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Политика

Медведев хочет заняться защитой трудовых прав людей

Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что хочет заняться защитой прав людей, трудовые права которых не соблюдаются в условиях ограничений.
РИА Новости 05:34
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Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
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Политика

В РПЦ объяснили ситуацию с мозаикой с Путиным в храме Вооруженных сил

Настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан объяснил РИА Новости ситуацию с мозаикой, на которой изображен Владимир Путин и другие российские политики.
РИА Новости 05:17
3,4K
Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
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Игры

Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Astera вчера в 15:50
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Общество

Медведев обещает изменения трудового законодательства

Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
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Технологии

Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса

Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
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Общество

В Ростовской области вводится «масочный» режим

Губернатор Василий Голубев сегодня, 30 апреля, подписал постановление, дополняющее меры борьбы с распространением CODID-19 в Ростовской области.
Правительство Ростовской области вчера в 11:37
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Общество

40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области

По информации оперативного штаба на 12:00, четверга, 30 апреля на территории Самарской области подтверждены еще 40 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:02
262
Общество

В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 74 человека

Екатеринбург, 30 апреля 2020, 10:55 — REGNUM Свердловские врачи выявили коронавирус еще у 74 жителей и гостей региона.
REGNUM вчера в 03:55
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Армия и оружие

Пентагон официально опубликовал видео с НЛО

Военное ведомство США обнародовало видеозаписи, на который якобы зафиксировано движение неопознанных летающих объектов.
Городовой 28 апреля в 04:00
2,2K
Общество

В Подмосковье готовятся к системе обязательного ношения масок

Воробьев призвал жителей области отнестись к происходящему серьезно и начать готовиться к тому, что покидать дом можно только в маске.
Оka.fm 05:00
3,8K
Общество

В России выявили рекордное число новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтвердилось рекордное число новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
АБН 04:04
4
Общество

Скворцова: Россия почти вышла на плато по коронавирусу

В четверг руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила,ч то Россия в последние недели почти вышла на плато по количеству зараженных новым коронавирусом.
Aobe вчера в 19:59
1,1K
Общество

Коронавирус начал распространяться внутри Омской области

Шестеро человек заразились на территории региона, еще двое — от приехавших жителей Алтайского края и Югры.
Om1.ru 05:30
5
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники

Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая.
АиФ-Верхняя Волга вчера в 08:19
1K
Спорт

Mafia III стала временно бесплатной на Xbox One и в Steam

Издательство 2K объявило, что боевик в открытом мире Mafia III стал временно бесплатным на Xbox One и в Steam.
Игромания.ру 03:17
Общество

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
1,4K
Общество

У петербургских больниц появились рефрижераторы для тел умерших

Оба медучреждения принимают больных коронавирусом. О том, что у больниц находятся рефрижераторы первой сообщила «Фонтанка».
Поребрик.Медиа 01:08
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Шоу-бизнес

Умер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров

После окончания училища Евгений Федоров был принят в вахтанговскую труппу, которой был верен всю свою жизнь.
ТАСС 05:04
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
1,8K
Главное