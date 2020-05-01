Коронавирус
Вести.RuВрач уточнил, кто попадает в реанимацию с COVID-19
Столичный врач-реаниматолог рассказала о пациентах с коронавирусом, попадающих в отделения реанимации.
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с чего всё началось
«Большинство больных весят больше 100 кг»: столичный врач рассказала подробности о работе в «красной зоне»
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В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
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Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
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Настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан объяснил РИА Новости ситуацию с мозаикой, на которой изображен Владимир Путин и другие российские политики.
РИА Новости 05:17
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
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Astera вчера в 15:50
Общество
Медведев обещает изменения трудового законодательства
Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
Технологии
Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
Общество
В Ростовской области вводится «масочный» режим
Губернатор Василий Голубев сегодня, 30 апреля, подписал постановление, дополняющее меры борьбы с распространением CODID-19 в Ростовской области.
Правительство Ростовской области вчера в 11:37
Общество
40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области
По информации оперативного штаба на 12:00, четверга, 30 апреля на территории Самарской области подтверждены еще 40 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:02
Общество
В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 74 человека
Екатеринбург, 30 апреля 2020, 10:55 — REGNUM Свердловские врачи выявили коронавирус еще у 74 жителей и гостей региона.
REGNUM вчера в 03:55
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видео с НЛО
Военное ведомство США обнародовало видеозаписи, на который якобы зафиксировано движение неопознанных летающих объектов.
Городовой 28 апреля в 04:00
Общество
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Воробьев призвал жителей области отнестись к происходящему серьезно и начать готовиться к тому, что покидать дом можно только в маске.
Оka.fm 05:00
Общество
В России выявили рекордное число новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтвердилось рекордное число новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
АБН 04:04
Общество
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В четверг руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила,ч то Россия в последние недели почти вышла на плато по количеству зараженных новым коронавирусом.
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Коронавирус начал распространяться внутри Омской области
Шестеро человек заразились на территории региона, еще двое — от приехавших жителей Алтайского края и Югры.
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Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая.
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