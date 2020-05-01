Коронавирус

Вести.RuВести.RuВрач уточнил, кто попадает в реанимацию с COVID-19

Столичный врач-реаниматолог рассказала о пациентах с коронавирусом, попадающих в отделения реанимации.
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с чего всё началось

«Большинство больных весят больше 100 кг»: столичный врач рассказала подробности о работе в «красной зоне»

Причем качественные — швейцарского производства.
Вечерняя Москвавчера в 05:07

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Привозят и 20-летних. Врач рассказал, кто чаще оказывается в реанимации с CoViD-19

Life.ru06:54

Врач рассказала, кто чаще всего попадает в реанимацию с COVID-19

РИА Новостивчера в 19:39

Врач рассказала, кто чаще попадает в реанимацию с коронавирусом

Московский Комсомолец02:53

Названа категория людей, чаще других попадающая в реанимацию с коронавирусом

ТК Звезда00:55

Названа чаще всего попадающая в реанимацию категория больных COVID-19

Известиявчера в 23:15

Врач рассказала, кто из пациентов с коронавирусом чаще оказывается в реанимации

ФАНвчера в 21:02

Врач из Москвы указала на проблемы с весом у попавших в реанимацию пациентов с COVID-19

NewInform05:13
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:57, Ашберн
Кино

Умер индийский актер Риши Капур

Полит.ру вчера в 04:14
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Общество

СМИ: в Германии отклонят заявку Nord Stream по «Северному потоку – 2»

Основанием для отказа заявке Nord Stream 2 стал тот факт, что для освобождения газопровода из-под действия обновленной газовой директивы требуется, чтобы трубопровод был закончен до мая 2019 года.
РИА Новости 07:45
Политика

Медведев отреагировал на заражение Мишустина коронавирусом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение о заражении премьер-министра страны Михаила Мишустина коронавирусом.
Lenta.ru 06:24
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

РБК 06:31
3,7K
Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
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Общество

Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
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Политика

Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия вчера в 13:20
1,1K
Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru вчера в 01:48
983
Общество

Рабочие Чаяндинского месторождения перекрыли трассу в Якутии

Ранее СМИ писали, что рабочие Чаяндинского месторождения вышли на улицу с требованием улучшить питание в столовых и обеспечить работников масками.
Говорит Москва вчера в 08:00
16
Политика

Медведев хочет заняться защитой трудовых прав людей

Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что хочет заняться защитой прав людей, трудовые права которых не соблюдаются в условиях ограничений.
РИА Новости 05:34
2
Общество

Глава МВД Украины предостерёг мэра Черкасс от отмены карантина

Киев, 1 мая 2020, 12:43 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков напомнил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко об ответственности в случае самовольной отмены карантинных ограничений в городе.
REGNUM 05:43
Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
42
Политика

Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом.
Российская газета вчера в 13:08
5,6K
Общество

Ракова: временные корпуса в больницах Москвы могут осуществлять первичный прием пациентов

Временные корпуса, строительство которых ведется на территориях столичных больниц для пациентов с коронавирусом, могут использоваться для первичного приема больных, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС 07:42
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подала в суд на Андрея Разина

Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина за его прошлогодний пост в соцсетях.
News.ru 04:55
2
Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
913
Происшествия

В Екатеринбурге ликвидированы готовившие теракты боевики

BFM.ru 29 апреля в 19:58
2,2K
Политика

Помпео: США считают необычным исчезновение Ким Чен Ына

Правительство Соединенных Штатов Америки считает, что внезапное исчезновение лидера КНДР Ким Чен Ына является более чем странным.
Live24 06:54
1
Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
772
Общество

Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»

На кадрах солдаты заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Говорит Москва вчера в 08:56
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Авто

Падение продаж легковых автомобилей в России может составить 30%

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть могут упасть на 30% – до 1,14 млн единиц.
Автоновости дня 29 апреля в 01:32
124
Общество

Прокуратура Саратовской области проверит закупку масок по 425 рублей

Прокуратура Саратовской области проверит закупку масок по 425 рублей за штуку.
Деловое.ТВ вчера в 05:25
1,4K
Общество

Москвичам напомнили правила оформления пропусков для поездки на дачу

Для поездок на дачу в период майских праздников москвичи будут обязаны оформлять разовые цифровые пропуска.
Газета.Ru вчера в 11:30
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Игры

На ПК и Xbox One вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

В Battle.net и MS Store стартовал ремастер шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2, версия которого для PS4 вышла 31 марта, но недоступна для покупки в российском PS Store.
ЭндлессГеймОвер вчера в 02:58
11
Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
4,6K
Происшествия

В Пермском крае число заразившихся коронавирусом достигло 500 человек

За время эпидемии в Пермском крае коронавирусом заразились 231 мужчина, 134 женщины и 35 детей до 14 лет.
РИА Новости вчера в 05:13
Спорт

Комиссия атлетов МОК отреагировала на результаты расследования WADA

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) отреагировала на информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов.
RT на русском 07:13
Шоу-бизнес

Умер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров

Евгений Федоров родился 3 марта 1924 года.
ТАСС 05:04
11
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
1,8K
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