с чего всё началось

Столичный врач-реаниматолог рассказала о пациентах с коронавирусом, попадающих в отделения реанимации.

Врач уточнил, кто попадает в реанимацию с COVID-19

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