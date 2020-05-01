Коронавирус
Вести.RuВрач уточнил, кто попадает в реанимацию с COVID-19
Столичный врач-реаниматолог рассказала о пациентах с коронавирусом, попадающих в отделения реанимации.
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