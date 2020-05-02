Коронавирус

ТАССТАССВрач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
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Заболевший коронавирусом COVID-19 врач выпал из окна второго этажа райбольницы в Новой Усмани

Новости Воронежа08:12

Коронавирус в Воронеже 2 мая: 36 больных, выпавший фельдшер из окна и самоуправство «Арены»

Блокнот Воронеж13:02

В Воронеже из окна больницы выпал один из врачей, замешанных в «коронавирусном» скандале

КП - Воронеж11:50

Скандально известный воронежский врач с COVID-19 выпал из окна

TV Губерния08:33

Врач выпал из окна больницы под Воронежем, где он лечился от коронавируса

Интерфакс12:14

Жаловавшийся на нехватку средств защиты врач с COVID-19 выпал из окна больницы под Воронежем

Вести Воронеж07:31

Жаловавшийся на начальство врач с COVID-19 выпал из окна больницы под Воронежем

МОЁ! Оnline Воронеж06:59
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:04, Ашберн
Здоровье

Проценко рассказал, как переболел коронавирусом

Газета.Ru 12:01
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
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Единоборства

Майк Тайсон показал феноменальную работу на лапах

Знаменитый боксёр Майк Тайсон, чья профессиональная карьера прошла с 1985 по 2005 год, опубликовал в «Твиттере» пост с видео, на котором показано, как он тренируется.
Чемпионат вчера в 19:36
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru 14:11
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Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России

По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК 06:42
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Общество

Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, спасших ему жизнь

Как поделилась в Instagram-аккаунте невеста премьера Кэрри Саймондс, новорождённый получил имя в честь двух прадедов (Уилфред – в честь дедушки Джонсона и Лори – в честь дедушки Саймондс).
Газета Metro 09:56
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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Здоровье

Умерла выпавшая из окна красноярского госпиталя врио главврача

NewInform 09:42
2,8K
Общество

Минобороны сообщило о числе зараженных коронавирусом в рядах ВС России

Москва, 2 мая 2020, 21:50 — REGNUM В рядах Вооруженных сил Российской Федерации выявлено 1177 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 14:50
89
Общество

Лукашенко не проходил тест на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо.
Известия 13:51
48
Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия вчера в 01:04
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Армия и оружие

Avia.pro: «Панцири-С» и С-300 в Сирии не засекают израильских ракет

Недвижимость.RU 30 апреля в 15:52
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Происшествия

В Ленинградской области ликвидировали пожар на пилораме

РИА Новости 15:29
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Происшествия

Дочь брошенного у подъезда в Москве пенсионера обратилась в Следственный комитет

Дочь московского пенсионера с подтвержденным коронавирусом, которого медики бросили возле подъезда, Елена Печурина обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить действия врачей.
Известия 11:56
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Общество

С митрополита Тихона требуют 10 млн рублей за личную переписку

Личную электронную почту митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) взломали и начали публиковать переписку.
URA.Ru вчера в 12:46
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Шоу-бизнес

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
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Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
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Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
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Футбол

Миранчуками интересуются «Милан», «Рома» и «Севилья»

Смолов рассказал, почему сорвался трансфер Алексея Миранчука в «Милан»
Metaratings 15:25
Общество

Кошка самостоятельно принесла в больницу раненого котенка

В одну из поликлиник турецкого города Стамбул кошка принесла больного котенка, зажав его в зубах.
Наш Брянск.Ru 13:12
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Общество

80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области

Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области.
Kursk.com 06:29
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Общество

Эпидемиолог оценил прогнозы об окончании эпидемии в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн прокомментировал прогноз сингапурских ученых по окончанию вспышки коронавируса в России.
РИА Новости 05:08
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Авто

Cadillac вынужденно отключит адаптивные фары на XT6

Tvoe-avto.com 13:25
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
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Общество

Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус 4» напомнил, что после прохождения пика заболеваемости сразу отменять режим всеобщей самоизоляции нельзя, поскольку для стабилизации ситуации потребуется время.
RT на русском 10:19
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Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru 03:50
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Происшествия

Во Франции сгорел склад с медицинскими масками, сообщили СМИ

Пожар уничтожил склад с медицинскими масками в городе Бобиньи на севере Франции, сообщает газета Parisien.
РИА Новости 12:46
Общество

В Подмосковье ввели обязательный масочный режим

В Московской области с 12 мая вводится масочный режим из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета Кемерова вчера в 22:58
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Общество

Врачи Петербурга могут лишиться компенсации за заражение коронавирусом

Врачи Петербурга, который заразились коронавирусом, могут лишиться компенсаций.
Питерские заметки 06:10
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Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец вчера в 11:59
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