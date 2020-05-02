Коронавирус
ТАССВрач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
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Жаловавшийся на начальство врач с COVID-19 выпал из окна больницы под Воронежем
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:04, Ашберн
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