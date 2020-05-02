Коронавирус

ТАССТАССВрач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
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Заболевший коронавирусом COVID-19 врач выпал из окна второго этажа райбольницы в Новой Усмани

Новости Воронежа08:12

Коронавирус в Воронеже 2 мая: 36 больных, выпавший фельдшер из окна и самоуправство «Арены»

Блокнот Воронеж13:02

В Воронеже из окна больницы выпал один из врачей, замешанных в «коронавирусном» скандале

КП - Воронеж11:50

Скандально известный воронежский врач с COVID-19 выпал из окна

TV Губерния08:33

Врач выпал из окна больницы под Воронежем, где он лечился от коронавируса

Интерфакс12:14

Жаловавшийся на нехватку средств защиты врач с COVID-19 выпал из окна больницы под Воронежем

Вести Воронеж07:31

Жаловавшийся на начальство врач с COVID-19 выпал из окна больницы под Воронежем

МОЁ! Оnline Воронеж06:59
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Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
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Технологии

Microsoft выпустила предрелизную сборку майского обновления Windows 10

В последнее время с выходом обновлений Windows 10 пользователи каждый раз сталкивались с рядом новых проблем, а среди них не только сбой системы, но и пропажа некоторых файлов.
Astera 06:24
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Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru 03:50
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Кино

Paramount Pictures снимет новый фильм о G.I. Joe

Лос-Анджелес, США, 2 мая 2020, 13:18 — REGNUM Paramount Pictures и Hasbro работают над новым фильмом по франшизе G.I. Joe.
REGNUM 06:18
Футбол

Братья Миранчуки хотят продолжить карьеру в Испании

Напомним, что прошедшей зимой миланский клуб хотел арендовать до конца сезона Алексея Миранчука, однако "железнодорожники" отказались отдавать полузащитника.
Вести.Ru 15:32
Общество

В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая

Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей вчера в 05:58
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Здоровье

Власти Петербурга объяснили очереди «скорых» у больниц

Санкт-Петербург, 2 мая 2020, 23:33 — REGNUM Очереди из машин скорой помощи у больниц Петербурга выстраиваются из-за необходимости строгого соблюдения противоэпидемических мер в стационарах.
REGNUM 16:33
1
Общество

В общественный транспорт Подмосковья прекратят пускать без маски

«Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — цитирует пресс-служба первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анну Кротову.
РБК 16:35
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Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
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Шоу-бизнес

Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет

Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
StarHit.ru 15:40
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Общество

В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом

По данным городского оперативного штаба, за минувшие сутки умерли еще 34 пациента с COVID-19.
Эхо Москвы 16:02
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Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество

Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
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Армия и оружие

Во Франции скончался военный, получивший ранение в Мали

Париж, 2 мая 2020, 13:21 — REGNUM Во Франции скончался боец французского иностранного легиона, получивший ранение в Мали.
REGNUM 06:21
Общество

Борис Джонсон назвал сына в честь вылечивших его от COVID-19 врачей

Мать младенца Кэрри Саймондс в своём Instagram сообщила, что мальчика назвали Уилфредом Лори в честь его прадедов по обеим линиям, а имя Николас он получил в честь двух медиков, спасших жизнь премьера в больнице.
Говорит Москва 09:13
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Общество

Минобороны сообщило о числе зараженных коронавирусом в рядах ВС России

REGNUM 14:50
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Политика

Чехия может открыть границы с четырьмя соседними странами в июле

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек прогнозирует, что республика в июле откроет границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей.
ТАСС 14:48
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Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией.
Известия 15:29
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Общество

Джоан Роулинг пожертвовала £1 млн в годовщину битвы за Хогвартс

Известия 16:56
Общество

Собянин объяснил создание в Москве временных госпиталей

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что практически во всех странах мира, которые переживают пандемию коронавируса, создают временные госпитали в крупных капитальных сооружениях - торговых центрах и спортивных сооружениях.
Московский Комсомолец 09:09
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Гаджеты

Intel выпустила настольные процессоры Comet Lake-S

Процессоры ниже – Intel Pentium, Core i3 и i5 10400 имеют схожее с 9-м тепловыделение.
Astera 05:43
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Политика

Глава Северной Осетии на допустит празднества окончания Второй мировой

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит празднования в республике 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Московский Комсомолец 12:03
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Футбол

Тихонов отреагировал на информацию о зарплате Соболева в «Спартаке»

RT на русском 07:25
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Общество

В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
Коммерсантъ 07:09
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Кино

Netflix представил сериал «Голливуд» о послевоенной киноиндустрии

NewInform 14:11
Общество

За сутки в РФ выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом

Число зараженных в стране достигло 124 054. На территории России за минувшие сутки зарегистрировали 9 623 новых случая инфекция.
Мой Брянск 05:17
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Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

ТАСС 13:24
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Шоу-бизнес

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
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Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
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