Коронавирус
ТАССВрач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
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Жаловавшийся на начальство врач с COVID-19 выпал из окна больницы под Воронежем
МОЁ! Оnline Воронеж06:59
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:32, Ашберн
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