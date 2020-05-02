Коронавирус

ТАССТАССВрач выпал из окна воронежской больницы

В конце апреля Шулепов в видеообращении сообщил, что заразился коронавирусом. Медик также отметил нехватку в больнице средств индивидуальной защиты. По состоянию на 2 мая, в Воронежской области зафиксировали 565 случаев заражения коронавирусом, 117 человек выздоровели, 9 пациентов умерли.
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Заразившийся коронавирусом врач «скорой» выпал из окна Новоусманской больницы

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Жаловавшийся на начальство врач с COVID-19 выпал из окна больницы под Воронежем

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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:30, Ашберн
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В Северной Осетии сожгли сотовую вышку из-за коронавируса

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РБК 13:46
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Президиум Ханты-Мансийского отделения «Единой России» принял решение исключить депутата думы города Югорска Владимира Бендуса из партии за конфликт с журналистом одного из региональных изданий.
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Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры 13:32
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Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

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Наука

Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса

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Вести.Ru 12:02
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Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
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Общество

Лукашенко не делал тест на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не делал тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 14:12
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Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru 03:50
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Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют

Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
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Next Era: глобальное обновление Elite Dangerous перенесли на 2021 год

Кембридж, Великобритания, 2 мая 2020, 09:36 — REGNUM Глобальное обновление Next Era для многопользовательской игры Elite Dangerous было перенесено на 2021 год.
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Chery Tiggo 8 получил новые комплектации в России

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«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
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Авто

В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

С 1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств, напоминает портал «Автоновости дня».
Мурманский вестник 30 апреля в 02:13
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При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
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Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество

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Газета.Ru 13:34
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Кино

Киностудия имени Горького запустила собственный Youtube-канал

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Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) приняла решение снять с эфира канала "Россия 24" выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ".
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Общество

В армии и вузах Минобороны заразились вирусом более 2,6 тыс. военных

РБК 14:13
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Андрей Макаревич заявил, что женился в четвертый раз

66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
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Всего в мире заболели более трех миллионов человек.
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Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл карантин в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки и рабочих посёлках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
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Стало известно, когда в брянских школах закончится учебный год

Из-за пандемии коронавируса учебный год в брянских школах закончится досрочно.
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Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос вчера в 02:08
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Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину

Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости 08:44
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