Коронавирус
ТАССВрач выпал из окна воронежской больницы
В конце апреля Шулепов в видеообращении сообщил, что заразился коронавирусом. Медик также отметил нехватку в больнице средств индивидуальной защиты. По состоянию на 2 мая, в Воронежской области зафиксировали 565 случаев заражения коронавирусом, 117 человек выздоровели, 9 пациентов умерли.
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Жаловавшийся на начальство врач с COVID-19 выпал из окна больницы под Воронежем
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