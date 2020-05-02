Коронавирус
ТАССВрач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
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с чего всё началось
Скандально известный врач Новоусманской районной больницы Александр Шулепов, пожаловавшийся на нехватку средств защиты, выпал из окна. Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 мая. Лечившийся от инфекции COVID-19 врач выпал из окна второго этажа.TV Губерния08:33
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Жаловавшийся на начальство врач с COVID-19 выпал из окна больницы под Воронежем
МОЁ! Оnline Воронеж06:59
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:45, Ашберн
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