Коронавирус

ТАССТАССВрач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
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с чего всё началось

Скандально известный воронежский врач с COVID-19 выпал из окна

Скандально известный врач Новоусманской районной больницы Александр Шулепов, пожаловавшийся на нехватку средств защиты, выпал из окна. Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 мая. Лечившийся от инфекции COVID-19 врач выпал из окна второго этажа.
TV Губерния08:33

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Скандально известный воронежский врач с COVID-19 выпал из окна

TV Губерния08:33

Коронавирус в Воронеже 2 мая: 36 больных, выпавший фельдшер из окна и самоуправство «Арены»

Блокнот Воронеж13:02

В Воронеже из окна больницы выпал один из врачей, замешанных в «коронавирусном» скандале

КП - Воронеж11:50

Врач выпал из окна больницы под Воронежем, где он лечился от коронавируса

Интерфакс12:14

Заболевший коронавирусом COVID-19 врач выпал из окна второго этажа райбольницы в Новой Усмани

Новости Воронежа08:12

Жаловавшийся на нехватку средств защиты врач с COVID-19 выпал из окна больницы под Воронежем

Вести Воронеж07:31

Жаловавшийся на начальство врач с COVID-19 выпал из окна больницы под Воронежем

МОЁ! Оnline Воронеж06:59
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:45, Ашберн
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Надежда Ангарская стала победителем шоу «Последний герой»

Со 2 марта вся страна следила за телевизионным реалити-шоу "Последний герой". Сегодня стал известен победитель.
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Технологии

В Росатоме предложили создать магнитные томографы для импортозамещения

Российские специалисты-атомщики предложили создать импортозамещающие магнитно-резонансные томографы для медицины, а также установки для фундаментальных научных исследований на основе метода ядерного магнитного резонанса.
RT на русском 22:15
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Происшествия

При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

РИА Новости 01:28
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Игры

Слух: PlayStation 5 позволит попробовать любую игру без скачивания на саму консоль

Количество слухов о грядущей игровой консоли нового поколения PlayStation 5 неуклонно растёт.
3DNews вчера в 08:56
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Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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Общество

Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета вчера в 10:34
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Наука

Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса

Сотрудники Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского университета провели исследование, в ходе которого изучалось воздействие коронавируса на клетки человеческого кишечника и их реакция.
Вести.Ru 12:02
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
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Футбол

Российский футболист Давыдов не может вернуться из Болгарии на Родину

ProstoProSport вчера в 10:28
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Армия и оружие

Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР

Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агенство «Рёнхап».
RT на русском 23:37
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Политика

Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана

Экономика сегодня 05:39
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Общество

Раскрыты занятия россиян в период самоизоляции

Россияне рассказали, чем занимаются в период самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 22:00
Здоровье

Проценко рассказал, как переболел коронавирусом

Газета.Ru 12:01
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Общество

Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете

Украинских пользователей Сети возмутил российский лук на прилавках одного из киевских супермаркетов.
РИА Новости 21:56
Политика

Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину

Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости 08:44
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Шоу-бизнес

Ведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»

В одном из последних постов продюсер написал, что однажды на гастролях группы они вызвали в гостиницу девушек с пониженной социальной ответственностью, среди которых была Кудрявцева.
Neva.Today вчера в 05:54
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Происшествия

В Иркутской области нашли чиновников, подозреваемых в поджоге леса

В Иркутской области нашлись чиновники администрации Усть-Кутского района, которых подозревают в поджоге леса, сообщила руководитель аппарата администрации Марина Косыгина.
Коммерсантъ 30 апреля в 05:06
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Общество

Украинский журналист придумал способ борьбы с русским языком

В своем YouTube-канале 2 мая Дроздов отметил, что не переносит, когда украинцы разговаривают на русском языке.
Известия 19:33
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Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
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Общество

Не верящие в коронавирус жители Северной Осетии сожгли антенну связи

Неверящие в существование коронавируса сожгли антенну сотовой связи в Северной Осетии, селение Ногир осталось без связи, сообщил глава региона Вячеслав Битаров во время пресс-конференции в режиме онлайн.
РИА Новости 10:40
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Политика

Во Франции предсказали конец лидерству США из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса положила конец прежнему миропорядку и гегемонии США на международной арене, считают авторы статьи французского издания Le Monde.
ФАН 21:48
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Здоровье

Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома

Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры 13:32
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Общество

Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru 19:36
Здоровье

В Красноярске после падения из окна умерла врио главврача госпиталя

В Красноярске через неделю после падения из окна скончалась исполняющая обязанности главврача краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, сообщили в Минздраве региона.
Газета.Ru 07:09
2,8K
Политика

В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

Российская газета вчера в 08:01
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Здоровье

Власти Петербурга объяснили очереди машин скорой помощи у стационаров

Очереди машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой приема больных: в приемном покое не может быть больше девяти пациентов одновременно, остальные дожидаются очереди в машинах, сообщает в субботу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
РИА Новости 16:28
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Общество

Турецкие отельеры пообещали не повышать цены на отдых в 2020 году

Будь в этом году полное отсутствие туристов или, наоборот, переполненность отелей — цены остаются теми, которые согласованы в контрактах.
РИА Новости 29 апреля в 23:29
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Гаджеты

В Сети появились живые снимки умного браслета Xiaomi Mi Band 5

Стоит добавить, что, в соответствии с более ранними утечками, размер дисплея AMOLED составит 1,2 дюйма, в то время, как Mi Band 4 имел 0,95-дюймовый экран.
OAnews 10:36
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