Военнослужащие УФСБ России по Центральному военному округу уличили заведующего урологическим отделением КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 4Э» Чеботарева И.А. во взятке и постановке ложного диагноза призывнику. Его признали виновным и назначили штраф в размере 3 млн рублей.

Врача из Красноярска оштрафовали на 3 млн за помощь уклонисту

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