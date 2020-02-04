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ИзвестияИзвестияВрача из Красноярска оштрафовали на 3 млн за помощь уклонисту

Военнослужащие УФСБ России по Центральному военному округу уличили заведующего урологическим отделением КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 4Э» Чеботарева И.А. во взятке и постановке ложного диагноза призывнику. Его признали виновным и назначили штраф в размере 3 млн рублей.
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Для желающих «откосить»: врач-уролог получил миллионный штраф за ложный диагноз

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