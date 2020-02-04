Военнослужащие УФСБ России по Центральному военному округу уличили заведующего урологическим отделением КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 4Э» Чеботарева И.А. во взятке и постановке ложного диагноза призывнику. Его признали виновным и назначили штраф в размере 3 млн рублей.

Врача из Красноярска оштрафовали на 3 млн за помощь уклонисту

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Политика Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань «Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.

Культура Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.

Авто Представлен обновленный Renault Megane В Европе продажи обновленного Renault Megane стартуют летом 2020 года.

Шоу-бизнес Светлана Зейналова рассталась с отцом второго ребенка Весной 2018-го Светлана родила маркетологу Дмитрию малышку Веронику, и в семье появился второй ребенок (пара также воспитывала дочь Александу от первого брака Зейналовой — прим. ред.).

Шоу-бизнес Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.

Общество Александр Емельяненко замечен в странном состоянии Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был запечатлён на камеру в состоянии, похожем на алкогольное опьянение.