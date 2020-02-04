Происшествия
ИзвестияВрача из Красноярска оштрафовали на 3 млн за помощь уклонисту
Военнослужащие УФСБ России по Центральному военному округу уличили заведующего урологическим отделением КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 4Э» Чеботарева И.А. во взятке и постановке ложного диагноза призывнику. Его признали виновным и назначили штраф в размере 3 млн рублей.
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ФСБ поймала врача, за взятку поставившего ложный диагноз призывнику
Городские новости. Красноярсквчера в 23:10
Красноярский врач помог призывнику с отсрочкой от армии и заплатит за это 3 миллиона
Newslab.ruвчера в 23:22
ФСБ: заведующий урологией больницы №4 в Красноярске за взятку ставил ложные диагнозы призывникам
КП - Красноярсквчера в 23:07
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