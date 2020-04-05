Врачи и персонал медицинского центра в нью-йоркском Бруклине будут вынуждены носить дождевики и пакеты для мусора вместо медицинских халатов, сообщил телеканалу CNN президент медцентра SUNY Downstate Medical Center Уэйн Райли.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Экономика ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля "Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.

Общество Глава Красноярского края обратился к жителям региона Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.

Экономика Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.

Политика В США и Канаде допустили введение пошлин на российскую нефть Вашингтон и Оттава обсуждают возможность введения пошлин на импорт нефти из России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times со ссылкой на премьер-министра канадской провинции Альберта Джейсона Кенни.

Общество Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.

Здоровье Глава Тувы проверил санитарный пост на въезде в республику С 27 марта по 3 апреля проверено въезжающих на территорию Тувы автомашин на постах ДПС «Шивилиг» 3501 ед, на посту «Ак» 512 ед.

Общество Спрогнозировано влияние теплой погоды на коронавирус Вирусолог и член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн спрогнозировал влияние теплой погоды на коронавирус в беседе с изданием Ura.ru.

Энергетика Путин назвал сложной ситуацию на мировом рынке энергетики «Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул Путин на совещании о ситуации на глобальных рынках энергетики.

Общество В Подмосковье объяснили правила передвижения на автомобилях В прошлое воскресенье в Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса.

Общество В Нижегородской области разрешили ездить на дачу в период самоизоляции Поездки на дачу и возможность навещать родственников, которым запрещено покидать место жительства, включили в перечень ситуаций, позволяющих жителям Нижегородской области выходить из дома в период самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.