Коронавирус
РИА НовостиВ Нью-Йорке врачам придется носить мусорные мешки вместо халатов
Врачи и персонал медицинского центра в нью-йоркском Бруклине будут вынуждены носить дождевики и пакеты для мусора вместо медицинских халатов, сообщил телеканалу CNN президент медцентра SUNY Downstate Medical Center Уэйн Райли.
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Из-за нехватки халатов врачи Нью-Йорка наденут на работе мусорные мешки
Российская газетавчера в 17:52
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Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Происшествия
В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Свердловской области
В Свердловской области в результате пожара в частном жилом доме погибли три ребенка, еще двое детей госпитализированы.
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Беременная невеста премьера Джонсона сообщила о симптомах коронавируса
Коронавирусом нового типа могла заболеть беременная подруга премьер-министра Британии Бориса Джонсона Кэрри Саймондс.
Кино
Автор фан-сериала по Warhammer 40,000 выпустил последний эпизод
Вашингтон, 3 апреля 2020, 16:29 — REGNUM На YouTube-канале Astartes 3 апреля вышла пятая часть одноимённой серии короткометражный фан-фильмов по мотивам вселенной Warhammer 40,000.
Политика
Трамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп не исключил скорого соглашения между Россией и Саудовской Аравией по объемам добычи нефти.
Общество
Кричевский: ОПЕК волнуют не цены, а уничтожение конкурента — России
Кричевский отметил, что ОПЕК волнует не кто у кого покупает, не уровень цен, «а уничтожение одного из ключевых игроков на мировом рынке».
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться во время карантина
Ранее телеведущий и доктор Евгений Комаровский перечислил продукты питания, которые стоит купить в условиях карантина.
Политика
Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Экономика
ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля
"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
Общество
Глава Красноярского края обратился к жителям региона
Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
Экономика
Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Происшествия
В Приморье на автора фейка о коронавирусе заведут уголовное дело
Жителя приморского города Уссурийска, распространившего видеоролик с ложной информацией о заболевших коронавирусной инфекцией, привлекут к уголовной ответственности.
Общество
Мэр Саянска разрешил работать магазинам, кафе и салонам красоты
Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский распорядился с 6 апреля открыть детские сады, магазины, рестораны, бары и салоны красоты.
Политика
В США и Канаде допустили введение пошлин на российскую нефть
Вашингтон и Оттава обсуждают возможность введения пошлин на импорт нефти из России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times со ссылкой на премьер-министра канадской провинции Альберта Джейсона Кенни.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Общество
В Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус
Коронавирус нового типа диагностирован у семи граждан России, находящихся в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет.
Общество
Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Здоровье
Глава Тувы проверил санитарный пост на въезде в республику
С 27 марта по 3 апреля проверено въезжающих на территорию Тувы автомашин на постах ДПС «Шивилиг» 3501 ед, на посту «Ак» 512 ед.
Культура
Amazon выпустил новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»
Общество
Спрогнозировано влияние теплой погоды на коронавирус
Вирусолог и член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн спрогнозировал влияние теплой погоды на коронавирус в беседе с изданием Ura.ru.
Общество
На Камчатке зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом
Власти Камчатского края подтверждают первые два случая заражения новым коронавирусом в регионе.
Энергетика
Путин назвал сложной ситуацию на мировом рынке энергетики
«Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул Путин на совещании о ситуации на глобальных рынках энергетики.
Общество
В Подмосковье объяснили правила передвижения на автомобилях
В прошлое воскресенье в Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса.
Общество
В Нижегородской области разрешили ездить на дачу в период самоизоляции
Поездки на дачу и возможность навещать родственников, которым запрещено покидать место жительства, включили в перечень ситуаций, позволяющих жителям Нижегородской области выходить из дома в период самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.
Происшествия
Выросло количество жертв взрыва в Орехово-Зуеве
Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехово-Зуева днем в субботу, 4 апреля.