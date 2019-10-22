Ерженин отмечает, что эта информация достоверна, но учитывает среднюю зарплату по всем медицинским учреждениям в регионе. При этом, по данным НПЦ «Госучёт», минимальный уровень средней заработной платы врачей в Иркутской области составляет 34,4 тысячи рублей, максимальный – 106 тысяч рублей.

с чего всё началось

Почти половина врачей Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина. Об этом заявил генеральный директор НПЦ «Госучет» Роман Ерженин, передает Babr24.

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