Общество
Lenta.ruВрачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты
Почти половина врачей Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина. Об этом заявил генеральный директор НПЦ «Госучет» Роман Ерженин, передает Babr24.
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Ерженин отмечает, что эта информация достоверна, но учитывает среднюю зарплату по всем медицинским учреждениям в регионе. При этом, по данным НПЦ «Госучёт», минимальный уровень средней заработной платы врачей в Иркутской области составляет 34,4 тысячи рублей, максимальный – 106 тысяч рублей.ИрСитивчера в 04:29
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Иркутская область достигает целевых показателей по зарплате медиков
Областная газета (г. Иркутск)вчера в 23:11
Эксперт: зарплата среднего медперсонала ниже в 24 раза, чем у губернатора Иркутской области
Твой Иркутсквчера в 07:01
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Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
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Роскачество провело исследование ромашкового чая и выявило среди 25 торговых марок только 20 безопасных к употреблению.
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РИА Новости вчера в 13:20
Армия и оружие
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Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 20:58
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РИА Новости вчера в 17:50
Политика
Зеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате»
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REGNUM 02:24
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Шоу-бизнес
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Напомним, роды Анастасии Решетовой проходили в подмосковном госпитале Лапино.
Вечерний курьер 20 октября в 10:08
Футбол
В сети появилось фото футболки сборной России на Евро-2020
В интернете появилась фотография с изображением формы сборной России по футболу, в которой команда сыграет в финальной стадии чемпионата Европы.
Sport24.ru 02:17
Происшествия
Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Газета.Ru вчера в 21:56
Экономика
РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:59
Армия и оружие
В России разработали новый боевой модуль в калибре 57 мм
В России разработали боевой модуль в калибре 57 мм, который пока нигде не демонстрировали.
RT на русском 21 октября в 19:42
Общество
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
РИА Новости вчера в 11:31
Общество
Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова
Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Кино
Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей
Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости вчера в 01:16
Политика
Парламент Британии провалил сделку Джонсона и ЕС по Brexit
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Газета.Ru вчера в 16:32
Игры
The Outer Worlds получила высокие оценки критиков
CyberSport.ru вчера в 10:39
Общество
Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица»
В предыдущие годы на благоустройство закладывались меньшие суммы, поскольку шел ремонт центральных улиц, теперь же усилия в рамках программы пойдут на благоустройство районов за пределами Садового кольца, утверждает президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.
РБК 00:00
Авто
Hyundai подвела первые итоги работы сервиса Hyundai Mobility
Tvoe-avto.com вчера в 13:54
Космос
NASA: К Земле летит астероид диаметром до километра
В Центре исследования околоземных объектов NASA сообщили о приближении к Земли астероида диаметром от 400 до 1000 метров, сообщают «РИА Новости».
UfacityNews.ru 21 октября в 08:25
Экономика
Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют
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Газета.Ru 21 октября в 18:55
Армия и оружие
Лукашенко поручил отреагировать на размещение танков США в Литве
RT на русском вчера в 16:03
Здоровье
Онколог сообщил проверенные способы снизить риск рака
Россиянам рассказали о том, как можно снизить риск заболевания раком.
ФедералПресс 00:47
Космос
В Даниловском районе пройдет лекция о телескопе «Джеймс Уэбб»
Познавательная беседа будет посвящена телескопу нового поколения, который носит имя второго руководителя НАСА Джеймса Уэбба.
Даниловский вестник 21 октября в 07:18
Единоборства
Рой Джонс принял вызов Бернарда Хопкинса
Рой Джонс и Бернард Хопкинс дважды встречались на ринге. Сначала в 1993 году сильнее оказался Джонс, а в 2010 году — Хопкинс.
Спорт-Экспресс вчера в 13:11