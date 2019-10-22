Общество

Lenta.ruLenta.ruВрачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты

Почти половина врачей Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина. Об этом заявил генеральный директор НПЦ «Госучет» Роман Ерженин, передает Babr24.
Читать в источнике
Комментировать140
с чего всё началось

Половина врачей Приангарья не получила зарплату в 2018 г. по указам президента – аналитик

Ерженин отмечает, что эта информация достоверна, но учитывает среднюю зарплату по всем медицинским учреждениям в регионе. При этом, по данным НПЦ «Госучёт», минимальный уровень средней заработной платы врачей в Иркутской области составляет 34,4 тысячи рублей, максимальный – 106 тысяч рублей.
ИрСитивчера в 04:29

Подробнее о событии

В правительстве Приангарья заявили, что не обделяют медработников

Байкал24вчера в 23:15

Минздрав Приангарья прокомментировал исследование о низких зарплатах медиков в регионе

ИрСити00:20

Иркутская область достигает целевых показателей по зарплате медиков

Областная газета (г. Иркутск)вчера в 23:11

Олег Ярошенко: Иркутская область в полном объеме исполняет целевые показатели по заработной плате медицинских работников

Иркутск Сегодня00:30

В Иркутске проверят лишение врачей положенной по указу Путина зарплаты

РБКвчера в 18:47

Половину врачей в Иркутской области оставили без достойной зарплаты

URA.Ruвчера в 14:13

Эксперт: зарплата среднего медперсонала ниже в 24 раза, чем у губернатора Иркутской области

Твой Иркутсквчера в 07:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 02:29, Ашберн
Армия и оружие

Российская военная полиция начала патрулирование у сирийского Манбиджа

ТК Звезда 02:12
Политика

Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском 21 октября в 17:51
Шоу-бизнес

Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой

В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.
Discover24 вчера в 02:50
Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 21 октября в 20:01
Общество

Роскачество нашло опасные микроорганизмы и плесень в ромашковом чае

Роскачество провело исследование ромашкового чая и выявило среди 25 торговых марок только 20 безопасных к употреблению.
РБК 02:18
Политика

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Армия и оружие

Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма

Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 20:58
Происшествия

Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу

В Польше владелица фирмы выбросила на улице умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.
РИА Новости вчера в 17:50
Политика

Зеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате»

Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.
REGNUM 02:24
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова через два дня после родов надела корсет

Напомним, роды Анастасии Решетовой проходили в подмосковном госпитале Лапино.
Вечерний курьер 20 октября в 10:08
Футбол

В сети появилось фото футболки сборной России на Евро-2020

В интернете появилась фотография с изображением формы сборной России по футболу, в которой команда сыграет в финальной стадии чемпионата Европы.
Sport24.ru 02:17
Происшествия

Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Газета.Ru вчера в 21:56
Экономика

РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн

По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:59
Армия и оружие

В России разработали новый боевой модуль в калибре 57 мм

В России разработали боевой модуль в калибре 57 мм, который пока нигде не демонстрировали.
RT на русском 21 октября в 19:42
Общество

Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

РИА Новости вчера в 11:31
Общество

Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова

Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Кино

Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей

Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости вчера в 01:16
Политика

Парламент Британии провалил сделку Джонсона и ЕС по Brexit

Правительство Великобритании передало на рассмотрение парламенту новый законопроект о Brexit, который основан на соглашении, которое Борис Джонсон согласовал на саммите ЕС.
Газета.Ru вчера в 16:32
Игры

The Outer Worlds получила высокие оценки критиков

CyberSport.ru вчера в 10:39
Общество

Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица»

В предыдущие годы на благоустройство закладывались меньшие суммы, поскольку шел ремонт центральных улиц, теперь же усилия в рамках программы пойдут на благоустройство районов за пределами Садового кольца, утверждает президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.
РБК 00:00
Авто

Hyundai подвела первые итоги работы сервиса Hyundai Mobility

Tvoe-avto.com вчера в 13:54
Космос

NASA: К Земле летит астероид диаметром до километра

В Центре исследования околоземных объектов NASA сообщили о приближении к Земли астероида диаметром от 400 до 1000 метров, сообщают «РИА Новости».
UfacityNews.ru 21 октября в 08:25
Экономика

Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют

Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru 21 октября в 18:55
Армия и оружие

Лукашенко поручил отреагировать на размещение танков США в Литве

RT на русском вчера в 16:03
Здоровье

Онколог сообщил проверенные способы снизить риск рака

Россиянам рассказали о том, как можно снизить риск заболевания раком.
ФедералПресс 00:47
Космос

В Даниловском районе пройдет лекция о телескопе «Джеймс Уэбб»

Познавательная беседа будет посвящена телескопу нового поколения, который носит имя второго руководителя НАСА Джеймса Уэбба.
Даниловский вестник 21 октября в 07:18
Единоборства

Рой Джонс принял вызов Бернарда Хопкинса

Рой Джонс и Бернард Хопкинс дважды встречались на ринге. Сначала в 1993 году сильнее оказался Джонс, а в 2010 году — Хопкинс.
Спорт-Экспресс вчера в 13:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное