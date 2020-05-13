Коронавирус

REGNUMREGNUMВрачей тревожит ситуация с коронавирусом после майских праздников

Москва, 13 мая 2020, 08:36 — REGNUM Российские врачи с тревогой ждут середины мая, когда станет ясно, как повлияли майские праздники на развитие ситуации с коронавирусом нового типа.
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Врач рассказала, какого момента в распространении коронавируса медики ждут с тревогой

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Врач рассказала о тревожном факторе в ситуации с коронавирусом в России

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Перспектива ситуации с коронавирусом в России встревожила врачей

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Врачи встревожены из-за распространения коронавируса в России в будущем

Московский Комсомолецвчера в 23:34

Врачи встревожились из-за перспектив распространения коронавируса в России

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Врачи бьют тревогу: Что будет с эпидемией через неделю после «майских»?

Царьград00:48
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
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Транспорт

В Москве заработала система оповещения об автомобилях без пропусков

ТАСС вчера в 05:24
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Общество

В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках

Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
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Происшествия

В Севастополе отказались от «самовозгорающихся» аппаратов ИВЛ

Севастополь, 12 мая 2020, 18:14 — REGNUM Власти Севастополя отказались от использования новых аппаратов ИВЛ на время выяснения причин их возгорания в других регионах страны.
REGNUM вчера в 11:14
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Общество

В Петербурге льготники получат выплаты на покупку масок и перчаток

Каждый третий петербуржец получит 800 рублей из городского бюджета на покупку одноразовых масок и перчаток для индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.
Российская газета 02:57
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Происшествия

В пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет

РИА Новости 01:13
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Политика

Архангельскую область и Ненецкий автономный округ объединят

Архангельскую область и Ненецкий автономный округ объединят, идут интеграционные процессы.
Lenta.ru 02:59
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Политика

Пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Медиазона вчера в 08:27
Общество

ВТБ выявил схему мошенничества с ваучерами за отмененный рейс

Мошенники стали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров для получения доступа к личным данным и банковским картам пассажиров, пишет РБК со ссылкой на слова вице-президента, руководителя департамента эквайринга ВТБ Алексея Киричека.
Ведомости 01:48
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Киберспорт

Да, скрытый клинок в Assassin’s Creed Valhalla может моментально убивать

Игромания.ру вчера в 13:04
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Здоровье

43 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

За сутки количество инфицированных коронавирусом в Алтайском крае сразу выросло на 43 человека, достигнув показателя в 770 человек.
Алтайская правда 00:38
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Общество

Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня

Кубанские санатории начнут принимать отдыхающих с 1 июня.
Вести.Ru вчера в 06:50
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Политика

Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в Соединённых Штатах ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию.
RT на русском 01:31
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Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
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Фигурное катание

Перешедший к Плющенко от Тутберидзе тренер обратился к ней

Бывший тренер группы Этери Тутберидзе Сергей Розанов прокомментировал свой переход в академию Евгения Плющенко.
Lenta.ru 02:27
Экономика

Дефицит бюджета США в апреле вырос на рекордные $738 миллиардов

Дефицит бюджета США в апреле увеличился на рекордные $738 миллиардов, поскольку государственные расходы на смягчение последствий пандемии для экономики резко возросли, а налоговые поступления упали.
Вести.Ru вчера в 22:27
Гаджеты

SteelSeries выпустила новую версию самого продаваемого геймпада для iPhone, iPad, Mac и Apple TV

iXBT.com 02:45
Происшествия

В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский

В Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением спецсредств, в отношении сотрудника полиции, жестоко избившего задержанного.
Российская газета вчера в 08:57
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

РБК 00:54
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Происшествия

Моряк почти 25 лет обманывал флот

Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
Коммерсантъ вчера в 08:31
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Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
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Общество

Акция «Ночь в музее» пройдет в Москве 16 мая в онлайн-формате

Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в столице 16 мая в онлайн-формате.
ТАСС 00:17
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Культура

Саратовский музей краеведения представил онлайн-выставку с технологией дополненной реальности

Экспозиция дополнена интерактивными элементами – специально подготовленными статьями и фотоматериалами, которые рассказывают о вкладе саратовцев в Победу над фашистской Германией.
Газета Культура вчера в 13:07
Здоровье

В Чечне от коронавируса умер заместитель главврача скорой помощи

Заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Республики Чечня Рамзан Айдамиров умер после заражения коронавирусом.
РБК вчера в 23:36
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Общество

Доктор Мясников развеял новые мифы о коронавирусе

Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и "смертельных инъекциях".
Российская газета вчера в 23:40
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Общество

В Саратовской области выявили 85 новых случаев заражения SARS-CoV-2

В Саратовской области на 13 мая общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 1317, за сутки подтвердились 85 тестов.
REGNUM 03:01
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Общество

Младший медперсонал больницы в Коммунарке получит обещанные надбавки

Младшие медсестры, санитарки и технические работники, трудоустроенные в больнице через компанию "Арни", сообщили, что они не получили обещанные надбавки к зарплате.
ТАСС вчера в 13:22
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Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
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Экономика

В Петербурге утвердили второй пакет мер по поддержке экономики в условиях COVID-19

В Петербурге утвердили второй пакет мер по поддержке экономики в условиях ограничений и запретов, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 16:30
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