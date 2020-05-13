Коронавирус
REGNUMВрачей тревожит ситуация с коронавирусом после майских праздников
Москва, 13 мая 2020, 08:36 — REGNUM Российские врачи с тревогой ждут середины мая, когда станет ясно, как повлияли майские праздники на развитие ситуации с коронавирусом нового типа.
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Врач рассказала, какого момента в распространении коронавируса медики ждут с тревогой
Комсомольская правда01:13
Врачи встревожены из-за распространения коронавируса в России в будущем
Московский Комсомолецвчера в 23:34
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 03:08, Ашберн
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
Общество
В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках
Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
Происшествия
В Севастополе отказались от «самовозгорающихся» аппаратов ИВЛ
Севастополь, 12 мая 2020, 18:14 — REGNUM Власти Севастополя отказались от использования новых аппаратов ИВЛ на время выяснения причин их возгорания в других регионах страны.
REGNUM вчера в 11:14
Общество
В Петербурге льготники получат выплаты на покупку масок и перчаток
Каждый третий петербуржец получит 800 рублей из городского бюджета на покупку одноразовых масок и перчаток для индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.
Российская газета 02:57
Происшествия
В пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет
РИА Новости 01:13
Политика
Архангельскую область и Ненецкий автономный округ объединят
Архангельскую область и Ненецкий автономный округ объединят, идут интеграционные процессы.
Lenta.ru 02:59
Политика
Пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Медиазона вчера в 08:27
Общество
ВТБ выявил схему мошенничества с ваучерами за отмененный рейс
Мошенники стали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров для получения доступа к личным данным и банковским картам пассажиров, пишет РБК со ссылкой на слова вице-президента, руководителя департамента эквайринга ВТБ Алексея Киричека.
Ведомости 01:48
Киберспорт
Да, скрытый клинок в Assassin’s Creed Valhalla может моментально убивать
Игромания.ру вчера в 13:04
Здоровье
43 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
За сутки количество инфицированных коронавирусом в Алтайском крае сразу выросло на 43 человека, достигнув показателя в 770 человек.
Алтайская правда 00:38
Общество
Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня
Кубанские санатории начнут принимать отдыхающих с 1 июня.
Вести.Ru вчера в 06:50
Политика
Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в Соединённых Штатах ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию.
RT на русском 01:31
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
Фигурное катание
Перешедший к Плющенко от Тутберидзе тренер обратился к ней
Бывший тренер группы Этери Тутберидзе Сергей Розанов прокомментировал свой переход в академию Евгения Плющенко.
Lenta.ru 02:27
Экономика
Дефицит бюджета США в апреле вырос на рекордные $738 миллиардов
Дефицит бюджета США в апреле увеличился на рекордные $738 миллиардов, поскольку государственные расходы на смягчение последствий пандемии для экономики резко возросли, а налоговые поступления упали.
Вести.Ru вчера в 22:27
Гаджеты
SteelSeries выпустила новую версию самого продаваемого геймпада для iPhone, iPad, Mac и Apple TV
iXBT.com 02:45
Происшествия
В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский
В Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением спецсредств, в отношении сотрудника полиции, жестоко избившего задержанного.
Российская газета вчера в 08:57
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Происшествия
Моряк почти 25 лет обманывал флот
Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Общество
Акция «Ночь в музее» пройдет в Москве 16 мая в онлайн-формате
Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в столице 16 мая в онлайн-формате.
ТАСС 00:17
Культура
Саратовский музей краеведения представил онлайн-выставку с технологией дополненной реальности
Экспозиция дополнена интерактивными элементами – специально подготовленными статьями и фотоматериалами, которые рассказывают о вкладе саратовцев в Победу над фашистской Германией.
Газета Культура вчера в 13:07
Здоровье
В Чечне от коронавируса умер заместитель главврача скорой помощи
Заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Республики Чечня Рамзан Айдамиров умер после заражения коронавирусом.
РБК вчера в 23:36
Общество
Доктор Мясников развеял новые мифы о коронавирусе
Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и "смертельных инъекциях".
Российская газета вчера в 23:40
Общество
В Саратовской области выявили 85 новых случаев заражения SARS-CoV-2
В Саратовской области на 13 мая общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 1317, за сутки подтвердились 85 тестов.
REGNUM 03:01
Общество
Младший медперсонал больницы в Коммунарке получит обещанные надбавки
Младшие медсестры, санитарки и технические работники, трудоустроенные в больнице через компанию "Арни", сообщили, что они не получили обещанные надбавки к зарплате.
ТАСС вчера в 13:22
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
Экономика
В Петербурге утвердили второй пакет мер по поддержке экономики в условиях COVID-19
В Петербурге утвердили второй пакет мер по поддержке экономики в условиях ограничений и запретов, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 16:30