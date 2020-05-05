Коронавирус
Газета.RuВрачи АПЛ опасаются ответственности за возможные заражения игроков
Врачи команд Английской премьер-лиги (АПЛ) не в восторге от планов по возобновлению сезона, сообщает "Би-би-си". По информации издания, медики не хотят брать на себя ответственность, если кто-то из футболистов заразится коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:39, Ашберн
Происшествия
На Кубани выявили 96 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 96 человек, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг вчера в 04:42
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Здоровье
10% пациентов больницы в Коммунарке находятся в реанимации
В больнице в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом, 10% пациентов находятся в отделении реанимации, сообщил главный врач инфекционной клиники в Коммунарке Денис Проценко.
РИАМО 03 мая в 08:33
Шоу-бизнес
Плющенко отреагировал на заявления о психическом заболевании его сына
Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Instagram-аккаунте ответил на слова журналистов, заявивших, что у его сына Александра психическое расстройство.
ФАН вчера в 14:22
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03 мая в 03:37
Происшествия
В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов
ТАСС вчера в 18:27
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 297 пациентов
Как сообщила журналистам во вторник заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 297 человек.
Интерфакс 03:02
Экономика
Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн
Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 20:08
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Общество
В больнице в Коммунарке скончался член президиума РАН Евгений Микрин
Москва, 5 мая 2020, 10:07 — REGNUM Член президиума Российской академии наук, академик Евгений Микрин скончался в больнице в Коммунарке, об этом 5 мая сообщил президент РАН Александр Сергеев.
REGNUM 03:07
Происшествия
Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью
Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакатастрофы.
BFM.ru 02:01
Политика
Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях
Напомним, ранее австралийское издание Daily Telegraph обвинило китайские власти в сокрытии данных о коронавирусе и попытках уничтожить доказательств того, что в местных лабораториях были образцы COVID-19.
Вести.Ru 03:29
Шоу-бизнес
Актера из сериала «Кухня» госпитализировали
Lenta.ru вчера в 17:40
Здоровье
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости 03 мая в 18:18
Экономика
Кабмин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году
Правительство России приняло постановление, которым освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 02:55
Общество
Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов
4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ вчера в 19:44
Авто
Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной
Гигантские убытки, понесенные автодилерами в России вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок.
Автоновости дня вчера в 02:23
Игры
В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum
В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum, созданной разработчиками компании Daedalic Entertainment.
Дни24 вчера в 11:44
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в подмосковном доме
По меньшей мере шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в деревне Дурниха Московской области.
Lenta.ru 01:00
Армия и оружие
В Венесуэле сообщили о попытке вторжения колумбийских боевиков
ИА REX вчера в 03:15
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $27,8 за баррель
Нефть марки Brent поднялась в цене на 5,3% до $27,84 за баррель, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 16:00
Происшествия
Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 02:16
Политика
Не делать из себя царя. Зеленский решил повоспитывать своего депутата, нарушающего карантин
Президент Украины Владимир Зеленский отчитал депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко, ресторан которого работал в Киеве во время карантина.
Украина.ру 02:12
Авто
Названа стоимость УАЗ «Хантер» на электротяге
Крутящий момент достигает 600 Нм. Электрический УАЗ «Хантер» тяжелее обычного на 120 кг, если в нем установлена АКБ на 55 кВт/ч.
ГЛАС.RU вчера в 07:59
Футбол
Россияне призывают Кадырова уволить тренера «Ахмата»
Россияне призвали главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова уволить наставника «Ахмата» Игоря Шалимова за нашумевшее высказывание, в котором он назвал россиян, которые просят помощи у правительства во время пандемии коронавируса, дармоедами.
Vprognoze.ru 03:31