Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВрачи АПЛ опасаются ответственности за возможные заражения игроков

Врачи команд Английской премьер-лиги (АПЛ) не в восторге от планов по возобновлению сезона, сообщает "Би-би-си". По информации издания, медики не хотят брать на себя ответственность, если кто-то из футболистов заразится коронавирусом.
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Врачи Английской премьер-лиги опасаются возобновления сезона

Вести.Ru03:30

СМИ: врачи клубов АПЛ опасаются возобновления сезона из-за ответственности за футболистов

Sport24.ru01:23

Врачи клубов АПЛ опасаются ответственности за заражение футболистов коронавирусом

Спорт-Экспресс01:49

Врачи клубов АПЛ обеспокоены возможным возобновлением сезона

RT на русском02:15

Врачи АПЛ опасаются ответственности за возможные заражения игроков

Газета.Ru01:06

Врачи клубов АПЛ опасаются ответственности за заражение футболистов коронавирусом

Чемпионат00:19

Врачи клубов АПЛ опасаются ответственности за заражение игроков COVID-19. Лига ведет переговоры со страховщиками

Sports.ruвчера в 21:47
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:39, Ашберн
Происшествия

На Кубани выявили 96 новых случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 96 человек, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг вчера в 04:42
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,5K
Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
5,6K
Здоровье

10% пациентов больницы в Коммунарке находятся в реанимации

В больнице в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом, 10% пациентов находятся в отделении реанимации, сообщил главный врач инфекционной клиники в Коммунарке Денис Проценко.
РИАМО 03 мая в 08:33
68
Шоу-бизнес

Плющенко отреагировал на заявления о психическом заболевании его сына

Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Instagram-аккаунте ответил на слова журналистов, заявивших, что у его сына Александра психическое расстройство.
ФАН вчера в 14:22
8
Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
2,6K
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03 мая в 03:37
1,8K
Происшествия

В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов

ТАСС вчера в 18:27
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1,3K
Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 297 пациентов

Как сообщила журналистам во вторник заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 297 человек.
Интерфакс 03:02
204
Экономика

Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн

Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 20:08
22
Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
1,1K
Общество

В больнице в Коммунарке скончался член президиума РАН Евгений Микрин

Москва, 5 мая 2020, 10:07 — REGNUM Член президиума Российской академии наук, академик Евгений Микрин скончался в больнице в Коммунарке, об этом 5 мая сообщил президент РАН Александр Сергеев.
REGNUM 03:07
12
Происшествия

Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью

Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакатастрофы.
BFM.ru 02:01
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Политика

Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях

Напомним, ранее австралийское издание Daily Telegraph обвинило китайские власти в сокрытии данных о коронавирусе и попытках уничтожить доказательств того, что в местных лабораториях были образцы COVID-19.
Вести.Ru 03:29
12
Шоу-бизнес

Актера из сериала «Кухня» госпитализировали

Lenta.ru вчера в 17:40
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Здоровье

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости 03 мая в 18:18
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Экономика

Кабмин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году

Правительство России приняло постановление, которым освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 02:55
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Общество

Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов

4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ вчера в 19:44
10
Авто

Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной

Гигантские убытки, понесенные автодилерами в России вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок.
Автоновости дня вчера в 02:23
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Игры

В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum

В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum, созданной разработчиками компании Daedalic Entertainment.
Дни24 вчера в 11:44
20
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в подмосковном доме

По меньшей мере шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в деревне Дурниха Московской области.
Lenta.ru 01:00
8
Армия и оружие

В Венесуэле сообщили о попытке вторжения колумбийских боевиков

ИА REX вчера в 03:15
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Энергетика

Нефть Brent подорожала до $27,8 за баррель

Нефть марки Brent поднялась в цене на 5,3% до $27,84 за баррель, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 16:00
68
Происшествия

Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 02:16
1K
Политика

Не делать из себя царя. Зеленский решил повоспитывать своего депутата, нарушающего карантин

Президент Украины Владимир Зеленский отчитал депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко, ресторан которого работал в Киеве во время карантина.
Украина.ру 02:12
Авто

Названа стоимость УАЗ «Хантер» на электротяге

Крутящий момент достигает 600 Нм. Электрический УАЗ «Хантер» тяжелее обычного на 120 кг, если в нем установлена АКБ на 55 кВт/ч.
ГЛАС.RU вчера в 07:59
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Футбол

Россияне призывают Кадырова уволить тренера «Ахмата»

Россияне призвали главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова уволить наставника «Ахмата» Игоря Шалимова за нашумевшее высказывание, в котором он назвал россиян, которые просят помощи у правительства во время пандемии коронавируса, дармоедами.
Vprognoze.ru 03:31
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