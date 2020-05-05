Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВрачи АПЛ опасаются ответственности за возможные заражения игроков

Врачи команд Английской премьер-лиги (АПЛ) не в восторге от планов по возобновлению сезона, сообщает "Би-би-си". По информации издания, медики не хотят брать на себя ответственность, если кто-то из футболистов заразится коронавирусом.
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Как сообщает
 BBC, врачи клубов АПЛ выражают обеспокоенность в связи с тем, что команды могут решить доиграть сезон-2019/20 в разгар пандемии коронавируса.
RT на русском02:15

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СМИ: врачи клубов АПЛ опасаются возобновления сезона из-за ответственности за футболистов

Sport24.ru01:23

Врачи клубов АПЛ обеспокоены возможным возобновлением сезона

RT на русском02:15

Врачи клубов АПЛ опасаются ответственности за заражение футболистов коронавирусом

Спорт-Экспресс01:49

Врачи Английской премьер-лиги опасаются возобновления сезона

Вести.Ru03:30

Врачи АПЛ опасаются ответственности за возможные заражения игроков

Газета.Ru01:06

Врачи клубов АПЛ опасаются ответственности за заражение футболистов коронавирусом

Чемпионат00:19

Врачи клубов АПЛ опасаются ответственности за заражение игроков COVID-19. Лига ведет переговоры со страховщиками

Sports.ruвчера в 21:47
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