с чего всё началось

Врачи команд Английской премьер-лиги (АПЛ) не в восторге от планов по возобновлению сезона, сообщает "Би-би-си". По информации издания, медики не хотят брать на себя ответственность, если кто-то из футболистов заразится коронавирусом.

Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 5,8K

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались. 575

Общество Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов 4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов. 12

Общество Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими. 80

Хоккей СКА подписал новый контракт с Аалтоненом СКА подписал новое соглашение с нападающим Миро Аалтоненом.

Политика ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph. 197

Наука Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии. 1,6K

Общество У двух севастопольцев нашли коронавирус Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала года в Севастополе зарегистрирован 91 случай заражения коронавирусом, 11 человек выписаны после выздоровления, два пациента умерли. 121

Экономика Правительство освободило регионы от выплат по кредитам Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции. 426

Здоровье Вспышка коронавируса произошла в офтальмологической больнице в Якутии В Якутске 48 пациентов и сотрудников Республиканской офтальмологической больницы, где ранее была обнаружена вспышка коронавируса, заразились инфекцией.

Гаджеты В продажу поступили ноутбуки Samsung Galaxy Book с QLED-дисплеями Сегодня в продажу поступили ноутбуки серии Galaxy Book производства Samsung, в которых применяются QLED-панели.

Шоу-бизнес Давид Манукян устал от капризов Бузовой Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян устал терпеть ее капризы и предположил, что им «легче расстаться». 4

Общество Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину. 11

Здоровье 14 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области 5 мая в Амурской области выявлено 14 новых случаев коронавируса: шесть - в Тынде, один - в Шимановске, три - в Благовещенске, по одному - в Крещеновке Ивановского района и Тавричанке Серышевского района, два - в Белогорске. 33