Коронавирус
Газета.RuВрачи АПЛ опасаются ответственности за возможные заражения игроков
Врачи команд Английской премьер-лиги (АПЛ) не в восторге от планов по возобновлению сезона, сообщает "Би-би-си". По информации издания, медики не хотят брать на себя ответственность, если кто-то из футболистов заразится коронавирусом.
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Как сообщает BBC, врачи клубов АПЛ выражают обеспокоенность в связи с тем, что команды могут решить доиграть сезон-2019/20 в разгар пандемии коронавируса.RT на русском02:15
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