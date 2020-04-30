Народную артистку РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, планируют выписать 1 мая, сообщил в четверг РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин. "Надежду Георгиевну планируют выписать завтра, все хорошо", - сказал Собянин.

с чего всё началось

Недавно друг артистки опубликовал на своей странице информацию о том, что певица чувствует себя отлично и полна энергии, а врачи планируют ее выписать в ближайшее время.

Врачи Надежды Бабкиной опровергли информацию о ее выписке

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