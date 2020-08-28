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Врачи Навального в Германии попросили помощи у военных токсикологов

Берлинская клиника «Шарите», где проходит лечение Алексей Навальный, запросила помощи у лаборатории бундесвера, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники. По его сведениям, медики хотят получить помощь от военных экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам.В источнике
С чего всё началось
Берлинская клиника «Шарите», где находится оппозиционер Алексей Навальный, запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории Бундесвера, сообщили источники Der Spiegel
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Коммерсантъ08:25
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Der Spiegel: клиника «Шарите» запросила помощи у военных экспертов по ядам

Коммерсантъ08:25
Эхо Москвы

Берлинская клиника «Шарите», по сведениями прессы, запросила помощи у военных экспертов по ядам

Эхо Москвы10:02
URA.Ru

Врачи Навального в Германии обратились за помощью к военным

URA.Ru08:29
РБК

СМИ узнали о консультациях «Шарите» с лабораторией из дела Скрипалей

РБК10:12
Интерфакс

Charite запросила помощь у бундесвера и британской лаборатории в Портон-Дауне

Интерфакс08:21
Lenta.ru

Берлинская клиника рассказала о состоянии Навального

Lenta.ru08:53
РИА Новости

СМИ: клиника, где лечится Навальный, запросила помощь у военных экспертов

РИА Новости07:46

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Газета.Ru13:17

МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

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RT на русском15:04
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Один из самых старейших еженедельных британских журналов Autocar решил провести «автомобильную ревизию» и составить список машин-долгожителей для различных слоев общества, которые производили при условиях ресурсного дефицита и изобилия, высокой конкурентности на автопроме и командной экономики, которые были проверены временем.
Live24вчера в 05:50
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Сын Константина Цзю защитил титул чемпиона Австралии и Азии и пояс WBO

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Интерфакс-Спорт26 августа в 08:59
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