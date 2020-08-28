Врачи Навального в Германии попросили помощи у военных токсикологов

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Берлинская клиника «Шарите», где проходит лечение Алексей Навальный, запросила помощи у лаборатории бундесвера, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники. По его сведениям, медики хотят получить помощь от военных экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам.