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Врачи Навального в Германии попросили помощи у военных токсикологов

Берлинская клиника «Шарите», где проходит лечение Алексей Навальный, запросила помощи у лаборатории бундесвера, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники. По его сведениям, медики хотят получить помощь от военных экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам.В источнике
С чего всё началось
Берлинская клиника «Шарите», где находится оппозиционер Алексей Навальный, запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории Бундесвера, сообщили источники Der Spiegel
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Коммерсантъ08:25
Подробнее о событии
РБК

СМИ узнали о консультациях «Шарите» с лабораторией из дела Скрипалей

РБК10:12
Эхо Москвы

Берлинская клиника «Шарите», по сведениями прессы, запросила помощи у военных экспертов по ядам

Эхо Москвы10:02
URA.Ru

Врачи Навального в Германии обратились за помощью к военным

URA.Ru08:29
Коммерсантъ

Der Spiegel: клиника «Шарите» запросила помощи у военных экспертов по ядам

Коммерсантъ08:25
Интерфакс

Charite запросила помощь у бундесвера и британской лаборатории в Портон-Дауне

Интерфакс08:21
Lenta.ru

Берлинская клиника рассказала о состоянии Навального

Lenta.ru08:53
РИА Новости

СМИ: клиника, где лечится Навальный, запросила помощь у военных экспертов

РИА Новости07:46

Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется
RT на русском04:44
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Будогосский прокомментировал информацию о том, что Еськов не прошёл проверку на полиграфе

Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отреагировал на информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
Будогосский прокомментировал информацию о том, что Еськов не прошёл проверку на полиграфе
RT на русском12:30

СК возбудил дело по факту затопления баржи на Рыбинском водохранилище

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту затопления баржи на Рыбинском водохранилище и безвестного исчезновения двух членов экипажа, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте.
RT на русском11:57
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Американские кинокритики отказались рецензировать «Новых мутантов»

Кинокритик А.В. Доуд из издания The A. V. Club опубликовал статью, в котором объяснил решение своего коллектива не рецензировать фильм, сославшись на мнение экспертов, которые подтверждают, что кинотеатры остаются одним из наиболее опасных мест во время пандемии.
Российская газетавчера в 06:15
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РФС отменил удаление игрока «Динамо» Скопинцева в матче с «Зенитом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что удаление защитника московского "Динамо" Дмитрия Скопинцева в матче пятого тура чемпионата России было отменено.
Газета.Ru09:58