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Газета.Ru
Газета.Ru

Клиника Charite запросила помощь у военных специалистов

Берлинская клиника Charite, где лечат Алексея Навального, негласно запросила помощь у военных специалистов Германии и Великобритании. Об этом сообщает Spiegel и расследователи Bellingcat, ссылаясь на два независимых источника.В источнике
С чего всё началось
Берлинская клиника «Шарите», где находится оппозиционер Алексей Навальный, запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории Бундесвера, сообщили источники Der Spiegel
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Коммерсантъвчера в 08:25
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News.ru

Врачи Charité назвали «спекуляцией» статью Spiegel с отсылом на Скрипалей

News.ru20:23
РБК

СМИ узнали о консультациях «Шарите» с лабораторией из дела Скрипалей

РБКвчера в 10:12
Lenta.ru

Берлинская клиника рассказала о состоянии Навального

Lenta.ruвчера в 08:53
Коммерсантъ

Der Spiegel: клиника «Шарите» запросила помощи у военных экспертов по ядам

Коммерсантъвчера в 08:25
Интерфакс

Charite запросила помощь у бундесвера и британской лаборатории в Портон-Дауне

Интерфаксвчера в 08:21
Эхо Москвы

Берлинская клиника «Шарите», по сведениями прессы, запросила помощи у военных экспертов по ядам

Эхо Москвывчера в 10:02
РИА Новости

СМИ: клиника, где лечится Навальный, запросила помощь у военных экспертов

РИА Новостивчера в 07:46

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новостивчера в 03:58
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Компания Sony по спецприглашениям начала принимать предзаказы на PS5

Sony объявила о последнем шаге в своем затянувшемся анонсе PlayStation 5: компания открыла онлайн-регистрацию, чтобы получить приглашение одним из первых сделать предварительный заказ консоли прямо с сайта PlayStation.
Astera27 августа в 02:38
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НХЛ попросили выделить $100 млн на борьбу с расизмом

Альянс хоккейного разнообразия (HDA), организация по борьбе с расизмом в хоккее, попросил НХЛ выделить $100 млн на финансирование антирасистских инициатив в течение 10 лет, временно изменить цвет синей линии на площадках на черный в качестве символического жеста поддержки, а также обеспечить более прозрачные условия при найме сотрудников из числа расовых меньшинств.
Газета.Ruвчера в 16:24

Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона

Само же устройство должно храниться в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте, рассказал агентству "Прайм" директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.
РИА Новости20:05
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