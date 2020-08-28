Клиника Charite запросила помощь у военных специалистов

iReactor 1 19

Берлинская клиника Charite, где лечат Алексея Навального, негласно запросила помощь у военных специалистов Германии и Великобритании. Об этом сообщает Spiegel и расследователи Bellingcat, ссылаясь на два независимых источника.