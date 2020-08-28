Клиника Charite запросила помощь у военных специалистов
Берлинская клиника Charite, где лечат Алексея Навального, негласно запросила помощь у военных специалистов Германии и Великобритании. Об этом сообщает Spiegel и расследователи Bellingcat, ссылаясь на два независимых источника.В источнике
С чего всё началось
Берлинская клиника «Шарите», где находится оппозиционер Алексей Навальный, запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории Бундесвера, сообщили источники Der Spiegel
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