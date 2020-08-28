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Слово и Дело
Слово и Дело

Лечащая Навального клиника Charite запросила помощи экспертов по ядам

По информации издания Spiegel со ссылкой на анонимные источники, в Мюнхене находится закрытый военный лабораторный комплекс по фармакологии и токсикологии. В учреждении трудятся лучшие эксперты по ядам и отравляющим веществам во всей Германии.В источнике
С чего всё началось
Берлинская клиника «Шарите», где находится оппозиционер Алексей Навальный, запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории Бундесвера, сообщили источники Der Spiegel
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Коммерсантъ08:25
Подробнее о событии
Lenta.ru

Берлинская клиника с Навальным запросила помощь

Lenta.ru08:42
URA.Ru

Врачи Навального в Германии обратились за помощью к военным

URA.Ru08:29
Интерфакс

Charite запросила помощь у бундесвера и британской лаборатории в Портон-Дауне

Интерфакс08:21
Коммерсантъ

Der Spiegel: клиника «Шарите» запросила помощи у военных экспертов по ядам

Коммерсантъ08:25
Эхо Москвы

Der Spiegel: Клиника, где находится Навальный, запросила помощи экспертов бундесвера по ядам

Эхо Москвы08:03
Фонтанка.Ру

Клиника Charite для лечения Навального попросила помощи у экспертов по ядам и боевым отравляющим веществам. Информация о деле Скрипаля также будет изучена

Фонтанка.Ру08:01
РИА Новости

СМИ: клиника, где лечится Навальный, запросила помощь у военных экспертов

РИА Новости07:46

Импорт пальмового масла в Россию уменьшился на фоне пандемии

Москва, 28 августа 2020, 16:03 — REGNUM В течение первых шести месяцев текущего года импорт пальмового масла в Россию впервые за последние шесть лет снизился почти на 7%. Об этом 28 августа сообщили в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка, передает РБК.
Импорт пальмового масла в Россию уменьшился на фоне пандемии
REGNUM09:03
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Трое сотрудников уголовного розыска задержаны за взятку в Петербурге

В Петербурге по подозрению в получении взятки и превышении должностных полномочий (п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286, п.п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ) задержаны трое оперуполномоченных сотрудника уголовного розыска 78 отдела полиции УМВД по Центральному району города.
Коммерсантъ Санкт-Петербург04:28
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В парламенте Латвии русский язык назвали «ненавистным»

Комментируя ситуацию с Рижским портом, столкнувшимся с серьезными проблемами, глава фракции партии "Согласие" в сейме Латвии Янис Урбанович в своем Facebook призвал вести переговоры с Россией на "ненавистном русском языке".
Вести.Ru03:20
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Пристайко предложил временно отказаться от идеи контроля в Донбассе

Бывший глава украинского МИД, украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений Киев мог бы временно отказаться от идеи возвращения контроля в Донбассе в пользу сохранения «западного вектора».
RT на русском09:18

Ветеран ВМС США назвал уязвимость РФ в случае войны с НАТО

Ветеран ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс предположил, что в случае военного противостояния РФ и НАТО страны альянса должны перекрыть российскому флоту доступ в Мировой океан.
Аргументы и Фактывчера в 00:51
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ГП РФ заявила об отсутствии преступных действий в отношении Навального

В Германию будет направлен запрос, касающийся правовой помощи в рамках проверки факта госпитализации лидера "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ), сообщает представитель ведомства.
iReactorвчера в 07:53
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