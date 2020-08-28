Лечащая Навального клиника Charite запросила помощи экспертов по ядам

iReactor 13

По информации издания Spiegel со ссылкой на анонимные источники, в Мюнхене находится закрытый военный лабораторный комплекс по фармакологии и токсикологии. В учреждении трудятся лучшие эксперты по ядам и отравляющим веществам во всей Германии.