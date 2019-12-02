Здоровье
REGNUMВрачи Свердловской детской больницы пожаловались на низкую зарплату
В обращении требуют повысить зарплаты сотрудников ОДКБ, работающих на 1,2 ставки, на 200% от средней зарплаты по Свердловской области для врачей, не менее 100% — для среднего медперсонала.
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Музыка
Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Армия и оружие
«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Шоу-бизнес
Каменских пошла в народ без трусов и в маске
Перед началом церемонии Каменских прошлось перед публикой и фотографами.
Политика
Путин подписал закон о физлицах-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон о физических лицах—иностранных агентах.
Армия и оружие
Зеленский изменил воинские звания в украинской армии по образцу НАТО
Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменении воинских званий в украинской армии по образцу стран НАТО.
Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Политика
В Госдуме оценили заявление о выигрыше Украины на рынке вооружений
Политика
Зеленский заявил о «плане Б» по ситуации в Донбассе
Владимир Зеленский заявил о существовании «плана Б» по ситуации в Донбассе.
Политика
Китай вводит санкции против США из-за Гонконга
Стоит отметить, что Китай ввел санкции против американских организаций после того, как глава Штатов Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге.
Происшествия
В Петербурге владельцы гаражей взялись за автоматы и гранаты
Общество
Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном
Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Наука
Малообеспеченные люди чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями
Основная проблема заключается в их условиях жизни Кардиологи из Университетского центра медицины и общественного здравоохранения Лозанны пришли к выводу, что одной из основных причин, по которой малообеспеченные люди страдают от болезней сердца и сосудов, является недосып, сообщает Naked science.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Транспорт
В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини
Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
Здоровье
Названы четыре главных врага здоровых сосудов
Профессор, медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал четыре главных врага здоровых сосудов.
Политика
Бывший комиссар «Наших» и депутат Госдумы получил гражданство Германии
Бывший депутат Госдумы от "Единой России" и экс-федеральный комиссар движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Финансы
Что ждет доллар и евро в начале недели: официальный курс валют
Прогноз развития экономики Молдовы: лей, евро, доллар и рубль на фоне торговых войн >>> Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе в пользу в понедельник оказались российский рубль, который установился на уровне 0,2723 лея, украинская гривна подорожала до 0,7301 лея, а румынский лей - до 4,0221 в пересчете на нацвалюту.
Общество
Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы
Совместное предприятие «Яндекс.Маркета» и Сбербанка – маркетплейс для покупок товаров из-за границы Bringly – прекратил прием заказов, говорится на сайте сервиса.
Политика
Пилоты самолета Путина рассказали о посадке в сильном тумане в Бишкеке
Пилоты самолета российского лидера Владимира Путина рассказали, как посадили аваилайнер в Бишкеке во время сильного тумана.
Политика
Убийца ребенка киевского бизнесмена ранее был награжден Порошенко орденом «За мужество»
Киллер Лаврега, который стрелял в машину депутата Киевского горсовета Соболева и убил его трехлетнего сына, ранее был награжден орденом "За мужество" третьей степени.
Спорт
Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории
Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.