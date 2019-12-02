Здоровье

REGNUMREGNUMВрачи Свердловской детской больницы пожаловались на низкую зарплату

В обращении требуют повысить зарплаты сотрудников ОДКБ, работающих на 1,2 ставки, на 200% от средней зарплаты по Свердловской области для врачей, не менее 100% — для среднего медперсонала.
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Минздрав проверит ОДКБ в Екатеринбурге после жалобы врачей на низкие зарплаты

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Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты

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