Здоровье

REGNUMREGNUMВрачи Свердловской детской больницы пожаловались на низкую зарплату

В обращении требуют повысить зарплаты сотрудников ОДКБ, работающих на 1,2 ставки, на 200% от средней зарплаты по Свердловской области для врачей, не менее 100% — для среднего медперсонала.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 10:19, Ашберн
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