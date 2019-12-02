Здоровье

Коммерсантъ ЕкатеринбургКоммерсантъ ЕкатеринбургВрачи свердловской детской больницы пожаловались на низкие зарплаты

Сотрудники областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) в Екатеринбурге написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о низком уровне зарплат.
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Минздрав проверит ОДКБ в Екатеринбурге после жалобы врачей на низкие зарплаты

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Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты

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