Здоровье
Коммерсантъ ЕкатеринбургВрачи свердловской детской больницы пожаловались на низкие зарплаты
Сотрудники областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) в Екатеринбурге написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о низком уровне зарплат.
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Происшествия
Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Политика
Зеленский назвал свои главные цели на саммите в Париже
112.ua Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои главные цели на предстоящий в Париже саммит глав стран "нормандской группы".
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Общество
Путин подписал закон о штрафах за нарушения при хранении личных данных
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение штрафов за невыполнение требований о хранении персональных данных на территории страны.
Спорт
Россия финишировала третьей на Чемпионате мира по пляжному футболу
В матче за третье место Россия в упорной борьбе обыграла команду Японии: 5:4.
Происшествия
Таксист в Москве избил пассажира за громкий хлопок дверью
Столичная полиция задержала таксиста за причинение тяжких травм пассажиру, который громко хлопнул дверью.
Общество
Иркутские власти тянут с помощью жителям, пострадавшим от наводнения
Не всем жителям, пострадавшим от наводнения в Иркутской области, оказана помощь.
Политика
Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Армия и оружие
Путин заявил о важности ракеты «Циркон» для сохранения стабильности
Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» важна для сохранения стратегической стабильности, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Военно-морского флота, сообщает корреспондент РБК.
Политика
Активист Майдана рассказал, как побег в ФРГ превратил его жизнь в ад
Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
Футбол
Антонио Кассано: «У Роналду есть большие проблемы с Сарри»
Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано высказал мнение, что у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду проблемы в отношениях с главным тренером команды Маурицио Сарри.
Шоу-бизнес
Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова
Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Хоккей
Кудашов: была равная игра, не случайно развязка наступила в конце
Была и силовая борьба, и игра в атаке, и в обороне. Не случайно развязка наступила только в самом конце.
Футбол
ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экономика
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Правительство решило, куда вложить триллион из Фонда национального благосостояния.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.
Политика
Украина назвала условие отказа от исков к «Газпрому»
Глава Минэнерго Украины сообщил о том, что «Нафтогаз» отзовет иски к «Газпрому» из международных арбитражей после подписания нового контракта на поставки газа.
Футбол
Тедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом»
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.
Политика
SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство
Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
Новый механизм расчета пенсионных выплат будет основан на «базовом показателе», размер которого будет каждый год устанавливаться не парламентов, как минимальный прожиточный минимумом, а правительством.
Общество
Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном
Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
Уволились ли врачи из-за низких зарплат, большой нагрузки или других причин, издание не сообщает.
Общество
Мантуров оценил влияние закона о предустановке ПО на цену гаджетов
В Минпромторге не считают, что новый закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV вызовет удорожание техники.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Культура
«Алые паруса» признали лучшим праздником года во всем мире
Праздник всех выпускников «Алые паруса», который ежегодно проходит в Петербурге, завоевал главную награду в конкурсе Best Event Awards World.