Коронавирус
Российская газетаВрачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
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Общество
Представитель ВОЗ в России ожидает спада коронавируса в мае
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что разделяет оценку Министерства здравоохранения России, что в мае пандемия коронавируса COVID-19 пойдёт на спад.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Общество
Школьники Кубани останутся дома до конца учебного года
Находясь дома, ученики пройдут ту же программу, что должны были освоить за остаток учебного года в школе.
Происшествия
В Хакасии стая бездомных собак напала на 11-летнего мальчика
Следователи возбудили уголовное дело после нападения уличных собак на 11-летнего мальчика в Саяногорске в Хакасии.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в Кемеровской области
В Киселёвске Кемеровской области автомобиль столкнулся с междугородним автобусом, в результате чего три человека погибли и ещё двое пострадали.
Общество
Количество череповчан с подозрением на коронавирус увеличилось
Количество жителей Череповца, у которых подозревают наличие коронавируса, увеличилось до семи человек.
Общество
Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса
Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Здоровье
26 марта в Иваново обнаружены новые заболевшие коронавирусом
На сегодняшний день 26.03.2020 года, по состоянию на 11 утра, в Ивановской области подтвержден один случай заболевания COVID-19.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Политика
Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Общество
В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса
Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
Происшествия
Американец планировал теракт в госпитале для больных коронавирусом
Агенты ФБР застрелили 36-летнего американца, готовившего нападение на принимающий пациентов с коронавирусом госпиталь в штате Миссури, сообщает 41KSHB.
Космос
К Земле приближается комета «Атлас»
Комета под названием «Атлас», которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
Здоровье
В Киеве сделали тревожный прогноз по COVID-19 – заболеть могут больше половины украинцев
Как ранее сообщал News Front, депутат президентской партии "Слуга народа" заявил, что в администрации гаранта уже занимаются инвентаризацией крематориев, моргов и кладбищ.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Общество
Три новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Татарстане
В Татарстане выявили три новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Общество
Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
Общество
Минздрав России оценил влияние погоды на распространение коронавируса
Солнце препятствует распространению коронавируса, но температура, которая сейчас установлена в Москве, недостаточная, чтобы остановить азиатскую эпидемию.
Общество
Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом
В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекцией.
Политика
Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии
Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Общество
В Минздраве рассказали о создании тест-систем на коронавирус
Минздрав РФ не видит дефицита в производственных мощностях по созданию тест-систем на коронавирус, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Общество
Эксперт оценил возможность намеренного занесения коронавируса в Китай
Новый тип коронавируса не могли завезти в КНР намеренно, так как он - природно-очаговый и может циркулировать без участия человека, сообщил в интервью РИА Новости профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.