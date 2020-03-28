Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВрачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
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Ученые назвали новый признак заражения коронавирусом

Комсомольская правда07:04

Назван новый признак заражения коронавирусом

Lenta.ru06:56

Врачи назвали новый признак заражения коронавирусом

РИА Новости04:44

Врачи обнаружили новый симптом коронавируса

Московский Комсомолец05:20

Медики рассказали о новом симптоме коронавируса

News.ru04:59

Назван новый признак заражения коронавирусом

ТК Звезда05:32

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Российская газета01:47
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
Общество

Представитель ВОЗ в России ожидает спада коронавируса в мае

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что разделяет оценку Министерства здравоохранения России, что в мае пандемия коронавируса COVID-19 пойдёт на спад.
RT на русском 06:50
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Армия и оружие

Россия вывела сразу 18 боевых кораблей с главной базы на Тихом океане

Lenta.ru 05:42
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Общество

Школьники Кубани останутся дома до конца учебного года

Находясь дома, ученики пройдут ту же программу, что должны были освоить за остаток учебного года в школе.
Телеканал 360° 05:51
Происшествия

В Хакасии стая бездомных собак напала на 11-летнего мальчика

Следователи возбудили уголовное дело после нападения уличных собак на 11-летнего мальчика в Саяногорске в Хакасии.
Известия 06:43
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в Кемеровской области

В Киселёвске Кемеровской области автомобиль столкнулся с междугородним автобусом, в результате чего три человека погибли и ещё двое пострадали.
RT на русском 06:20
Общество

Количество череповчан с подозрением на коронавирус увеличилось

Количество жителей Череповца, у которых подозревают наличие коронавируса, увеличилось до семи человек.
Vologda-poisk.ru 05:34
Общество

Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 26 марта в 15:05
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM вчера в 00:01
Здоровье

26 марта в Иваново обнаружены новые заболевшие коронавирусом

На сегодняшний день 26.03.2020 года, по состоянию на 11 утра, в Ивановской области подтвержден один случай заболевания COVID-19.
SMINEWS в Иванове 26 марта в 16:55
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Ведомости вчера в 06:30
Общество

В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса

Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
SM News вчера в 07:21
Происшествия

Американец планировал теракт в госпитале для больных коронавирусом

Агенты ФБР застрелили 36-летнего американца, готовившего нападение на принимающий пациентов с коронавирусом госпиталь в штате Миссури, сообщает 41KSHB.
Вести.Ru 26 марта в 05:54
Космос

К Земле приближается комета «Атлас»

Комета под названием «Атлас», которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
Мой район (г. Москва) 25 марта в 06:27
Здоровье

В Киеве сделали тревожный прогноз по COVID-19 – заболеть могут больше половины украинцев

Как ранее сообщал News Front, депутат президентской партии "Слуга народа" заявил, что в администрации гаранта уже занимаются инвентаризацией крематориев, моргов и кладбищ.
Новостной фронт 01:24
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Общество

Три новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Татарстане

В Татарстане выявили три новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Казанские ведомости 05:45
Общество

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Общество

Минздрав России оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Солнце препятствует распространению коронавируса, но температура, которая сейчас установлена в Москве, недостаточная, чтобы остановить азиатскую эпидемию.
URA.Ru вчера в 20:49
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Суть событий вчера в 04:00
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом

В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 04:57
Политика

Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии

Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 04:52
Общество

В Минздраве рассказали о создании тест-систем на коронавирус

Минздрав РФ не видит дефицита в производственных мощностях по созданию тест-систем на коронавирус, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 07:07
Общество

Эксперт оценил возможность намеренного занесения коронавируса в Китай

Новый тип коронавируса не могли завезти в КНР намеренно, так как он - природно-очаговый и может циркулировать без участия человека, сообщил в интервью РИА Новости профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
РИА Новости 04:26
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