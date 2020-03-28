Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВрачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
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Ученые назвали новый признак заражения коронавирусом

Комсомольская правда07:04

Назван новый признак заражения коронавирусом

Lenta.ru06:56

Врачи назвали новый признак заражения коронавирусом

РИА Новости04:44

Врачи обнаружили новый симптом коронавируса

Московский Комсомолец05:20

Медики рассказали о новом симптоме коронавируса

News.ru04:59

Назван новый признак заражения коронавирусом

ТК Звезда05:32

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Российская газета01:47
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Политика

Россия закроет границу с Белоруссией

Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
РБК 10:15
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Сафронов поздравил «Петросяна и его Танечку» с рождением ребенка

Рамблер 09:47
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

В России общее число случаев коронавируса достигло 1264.
62инфо 06:54
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Evo-rus.com 08:08
Общество

У «Ростов Арены» погиб пожарный, с огнем борются вертолет и поезд

Для борьбы с огнем задействованы 104 человека и 38 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и пожарный поезд.
Вести.Ru 11:26
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
Политика

Турция закрыла международное авиасообщение из-за коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о прекращении авиасообщения Турции с зарубежными странами из-за пандемии коронавируса.
ТК Звезда вчера в 16:00
Происшествия

В Москве умерла женщина с коронавирусом

69-летняя жительница столицы, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, скончалась, сообщил Депздрав Москвы.
РБК 10:28
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Общество

В России за нарушение карантина хотят штрафовать

Как сообщает lenta.ru, максимальный штраф для граждан, которые нарушат карантин в России составит 300 тысяч рублей.
ТИА вчера в 02:24
Здоровье

Лекарства при пандемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске вчера в 02:22
Общество

Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 26 марта в 15:05
Происшествия

Сразу пять домов загорелись во Владимирской области

BFM.ru 09:48
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.
РИА Новости 09:03
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Политика

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
REGNUM вчера в 15:11
Происшествия

В Петербурге задержали сбежавшего с карантина

«Полиция задержала жителя Петербурга, сбежавшего с карантина», — сказал собеседник.
RT на русском 11:15
Общество

Жена Лещенко рассказала о его состоянии

Музыкант Игорь Крутой рассказал, что получил сообщение от жены певца Льва Лещенко, который находится в инфекционной больнице в Коммунарке.
RT на русском вчера в 19:04
Наука

Ученые обнаружили у панголинов коронавирус, похожий на SARS-CoV-2

Московский Комсомолец вчера в 04:35
Общество

В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

Известия 06:03
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика Сегодня 26 марта в 13:33
Футбол

Главного тренера сборной Уругвая уволили из-за пандемии коронавируса

Уругвайская футбольная федерация уволила главного тренера национальной сборной Оскара Табареса, а также большинство сотрудником организации в связи с пандемией коронавируса.
Спорт день за днем 09:29
Общество

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

РИА Новости 02:31
Общество

Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
ИА Клерк.Ру вчера в 06:37
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

Лукашенко назвал хоккей лучшим противовирусным лекарством

Российская газета 10:54
Экономика

Россияне нашли способ спасти рублевые сбережения

Россияне с помощью ипотеки спасают свои рублевые сбережения от обесценивания.
Lenta.ru вчера в 02:46
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики

Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Pravda.Ru 09:47
Здоровье

В Минздраве подготовились к «взрывной» ситуации с коронавирусом

О текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и прогнозах рассказал главный инфекционист московского Минздрава Николай Малышев.
Кавказ Пост 26 марта в 01:11
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