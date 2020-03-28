Коронавирус
Российская газетаВрачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Читать в источнике
Оценить104
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Шоу-бизнес
Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко
Политика
Татьяну Яковлеву отодвинули от ветеранов
Владимир Путин 27 марта актуализировал состав комиссии при Президенте Российской Федерации по делам ветеранов и комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов.
Кино
Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм
Журналист и кинокритик известного издания Collider Элли Гэммилл сообщил СМИ, какой фильм стоит пересмотреть на выходных, кроме "Заражения" и "Эпидемии", чтобы перестать переживать.
Общество
Врач из Италии попросила россиян оставаться дома во время пандемии
Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, в настоящее время работающая в Италии, в эфире передачи "60 минут" призвала россиян соблюдать карантин во время "выходной" недели.
Происшествия
Петербуржец сбежал из-под карантина и стал фигурантом уголовного дела
Полиция приступила к его розыску, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение санитарных правил".
Общество
Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
Общество
Регионы РФ ввели ограничительные меры из-за коронавируса
Российские регионы ввели с 28 марта ряд ограничительных мер для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Общество
В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса
С инициативой о введении режима ЧС выступил мэр Череповца Вадим Германов.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
Футбол
Кокорин нашел плюсы в переносе Евро-2020
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин высказался о переносе чемпионата Европы на 2021 год из-за коронавируса.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Общество
Названы размеры штрафов для нарушителей карантина
Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Общество
В Петербурге умер больной коронавирусом
В Санкт-Петербурге зафиксирована первая смерть из-за коронавируса. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Наука
Ученые: озоновая дыра на южном полюсе стала меньше
Волейбол
Официально: Чемпионат России по волейболу завершен досрочно
Чемпионат России по волейболу завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Политика
Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский
Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
Общество
Четвертый автобус с россиянами, эвакуированными из Латвии, укомплектовали на границе в Псковской области
В настоящий момент на пограничном пункте пропуска Убылинка в Псковской области формируется уже четвертый автобус, который вывозит россиян из Латвии.
Общество
Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок
Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Происшествия
У десяти человек в Челябинской области заподозрили коронавирус
В Челябинской области за сутки у десяти человек предварительные тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщили РБК в министерстве здравоохранения Челябинской области.
Общество
Передвижение по России могут ограничить
Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Политика
Абхазия закрыла границу с Россией из-за коронавируса
Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал указ о закрытии границы с РФ до 20 апреля из-за пандемии коронавируса, пересекать ее могут только граждане республики и командированные россияне, сообщает в субботу пресс-служба администрации главы республики.
Энергетика
Нефть Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
Стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла выше отметки в тридцать долларов за баррель.
Общество
В Москву стягивают войска и бронетехнику
На фоне появления фото- и видеоматериалов, свидетельствующих о стягивании в столицу большого количества войск, представителей Росгвардии и бронетехники, власти прокомментировали ситуацию.
Шоу-бизнес
Народную артистку СССР Макарову похоронили в Москве
Народную артистку СССР Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Футбол
«Реал» не станет продлевать контракт с Васкесом
Клуб не станет продлевать контракт с 28-летним футболистом. Действующее соглашение Васкеса рассчитано до лета 2021 года.
Экономика
Рецессия в России становится почти неизбежной
Минус 1,8 п.п. дает падение нефти (к ценам на уровне $30 за баррель), а влияние вспышки заболевания (включая карантины, объявленные в России) еще больше — минус 1,9–2 п.п. Одновременно, по словам Слепцовой, плюс 0,3–0,4 п.п. к ВВП дадут фискальные меры поддержки экономики, объявленные российскими властями.