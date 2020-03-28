Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВрачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
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Стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла выше отметки в тридцать долларов за баррель.
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В Москву стягивают войска и бронетехнику

На фоне появления фото- и видеоматериалов, свидетельствующих о стягивании в столицу большого количества войск, представителей Росгвардии и бронетехники, власти прокомментировали ситуацию.
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