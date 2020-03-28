Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Политика Татьяну Яковлеву отодвинули от ветеранов Владимир Путин 27 марта актуализировал состав комиссии при Президенте Российской Федерации по делам ветеранов и комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов.

Кино Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм Журналист и кинокритик известного издания Collider Элли Гэммилл сообщил СМИ, какой фильм стоит пересмотреть на выходных, кроме "Заражения" и "Эпидемии", чтобы перестать переживать.

Общество Регионы РФ ввели ограничительные меры из-за коронавируса Российские регионы ввели с 28 марта ряд ограничительных мер для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.

Общество Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.

Общество Названы размеры штрафов для нарушителей карантина Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.

Общество В России утвержден перечень товаров первой необходимости Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.

Политика Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.

Происшествия У десяти человек в Челябинской области заподозрили коронавирус В Челябинской области за сутки у десяти человек предварительные тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщили РБК в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Общество Передвижение по России могут ограничить Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.

Политика Абхазия закрыла границу с Россией из-за коронавируса Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал указ о закрытии границы с РФ до 20 апреля из-за пандемии коронавируса, пересекать ее могут только граждане республики и командированные россияне, сообщает в субботу пресс-служба администрации главы республики.

Общество В Москву стягивают войска и бронетехнику На фоне появления фото- и видеоматериалов, свидетельствующих о стягивании в столицу большого количества войск, представителей Росгвардии и бронетехники, власти прокомментировали ситуацию.