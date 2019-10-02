Здоровье
РБКВрачи из онкоцентра Блохина заявили о существовании графика увольнений
Два заместителя директора Института детской онкологии Михаил Рыков и Георгий Менткевич потребовали увольнения Светланы Варфоломеевой. В противном случае уволиться готовы 26 сотрудников института, заявили они.
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с чего всё началось
Врачи московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, записавшие видеообращение на YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс врачей», составили график увольнений из-за ответственности перед пациентами.Lenta.ru09:21
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