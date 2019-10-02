с чего всё началось

Два заместителя директора Института детской онкологии Михаил Рыков и Георгий Менткевич потребовали увольнения Светланы Варфоломеевой. В противном случае уволиться готовы 26 сотрудников института, заявили они.

Врачи из онкоцентра Блохина заявили о существовании графика увольнений

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Происшествия Подозреваемые в убийстве полицейские из Саратовской области уволены Руководство ГУМВД по Саратовской области уволило двух полицейских, которые подозреваются в убийстве пьяного мужчины на территории кладбища, а также их непосредственных руководителей.

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Происшествия Житель Саратова выпал из окна вместе с двумя детьми В Саратове мужчина погиб, выпав из окна девятого этажа с двумя малолетними детьми, один из которых также разбился, а другого увезли в больницу с тяжелыми травмами.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Общество «Мосгаз» объяснил появление запаха газа в центре и на востоке Москвы В «Мосгазе» добавили, что запах газа, согласно метеорологическим прогнозам, может ощущаться в Центральном и Восточном административных округах столицы.

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Финансы На Украине после затяжного пике подорожал доллар Национальный банк Украины на сегодня, 1 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 24,2 грн, к евро — на уровне 26,35 грн. Таким образом, впервые за последние дни доллар подорожал после длительного падения, но все равно находится на минимуме с января 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

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