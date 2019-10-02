Здоровье

РБКРБКВрачи из онкоцентра Блохина заявили о существовании графика увольнений

Два заместителя директора Института детской онкологии Михаил Рыков и Георгий Менткевич потребовали увольнения Светланы Варфоломеевой. В противном случае уволиться готовы 26 сотрудников института, заявили они.
Читать в источнике
Комментировать212
с чего всё началось
Врачи московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, записавшие видеообращение на YouTube-канале
 независимого профсоюза медработников «Альянс врачей», составили график увольнений из-за ответственности перед пациентами.
Lenta.ru09:21

Подробнее о событии

Врачи онкоцентра Блохина обещают не увольняться одновременно

Москва 2408:46

Врачи онкоцентра Блохина составили график увольнения

РИА Новости08:52

Девять врачей онкоцентра имени Блохина подали заявления об увольнении

Известия09:18

От 10 до 12 онкологов из центра имени Блохина подали заявления об увольнении

Интерфакс06:55

Врачи из онкоцентра Блохина заявили о существовании графика увольнений

РБК10:28

Уволившиеся из онкоцентра имени Блохина врачи рассказали о дальнейшей судьбе пациентов

Daily Storm07:58

Директор онкоцентра Блохина заявил о подлоге после обращения врачей

РЕН ТВвчера в 07:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Авто

Hyundai озвучила цены на автомобили по подписке

Новые автомобили 06:04
Политика

Путин предупредил Зеленского о «тяжелом наследии»

Перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоят «большие вызовы», так как предыдущее руководство страны оставило ему «тяжелое наследие».
Известия 09:45
Авто

Kia обновила комплектации седана Cerato

Корейская компания Kia начала продажи в России компактного седана Cerato в обновленных комплектациях.
Известия вчера в 07:30
Происшествия

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU 1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот", экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся.
Интерфакс 10:30
Происшествия

Подозреваемые в убийстве полицейские из Саратовской области уволены

Руководство ГУМВД по Саратовской области уволило двух полицейских, которые подозреваются в убийстве пьяного мужчины на территории кладбища, а также их непосредственных руководителей.
Газета.Ru 07:04
Энергетика

«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»

Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru 03:45
Культура

Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

ТАСС 04:51
Происшествия

Житель Саратова выпал из окна вместе с двумя детьми

В Саратове мужчина погиб, выпав из окна девятого этажа с двумя малолетними детьми, один из которых также разбился, а другого увезли в больницу с тяжелыми травмами.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Общество

Forbes назвал имя богатейшего человека в США

ФАН вчера в 10:56
Общество

«Мосгаз» объяснил появление запаха газа в центре и на востоке Москвы

В «Мосгазе» добавили, что запах газа, согласно метеорологическим прогнозам, может ощущаться в Центральном и Восточном административных округах столицы.
РБК 10:13
Происшествия

Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой

Тело заместителя главы специального управления ФПС МЧС России обнаружили в лесу в Одинцовском районе Подмосковья.
Lenta.ru 04:15
Происшествия

Обвиняемого в убийстве следователя СКР арестовали до декабря

Интерфакс 09:08
Политика

Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Финансы

На Украине после затяжного пике подорожал доллар

Национальный банк Украины на сегодня, 1 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 24,2 грн, к евро — на уровне 26,35 грн. Таким образом, впервые за последние дни доллар подорожал после длительного падения, но все равно находится на минимуме с января 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 02:33
Политика

Лавров рассказал о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах

Вчера в Минске участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали «формулу Штайнмайера».
Известия 08:57
Армия и оружие

Минобороны показало видео пуска ракеты «Тополь-М»

Министерство обороны России опубликовало кадры учебно-боевого пуска твёрдотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М" шахтного базирования с космодрома Плесецк.
Life.ru 30 сентября в 13:03
Политика

Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США

Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия 09:31
Происшествия

В Хакасии мать за деньги разрешала педофилу насиловать своих дочерей

Вечерний курьер 30 сентября в 08:00
Происшествия

Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском

В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
Общество

На Россию надвигается ураган «Мортимер»

Национальная служба новостей вчера в 12:15
Футбол

Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь

Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 06:19
Волейбол

Сборная России по волейболу обыграла канадцев на Кубке мира

Второй матч сборной России по волейболу на Кубке мира в Японии получился не в пример труднее первого.
Телеканал Санкт-Петербург 09:13
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Политика

В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия

Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:52
Политика

В Совфеде осудили призыв сенаторов США к новым санкциям против России

Говоря о вмешательстве во внутренние дела России, члены Совфеда имеют в виду призывы двух американских сенаторов к введению санкций против отдельных чиновников.
Газета.Ru 10:16
Футбол

«Барселона» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:00 по московскому времени.
Sports.ru 05:36
Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор основателю сети «Корчма Тарас Бульба»

Мосгорсуд смягчил на три месяца приговор основателю сети "Корма Тарас Бульба" Юрию Белойвану, ранее получившему 2 года колонии за неуплату налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:29
Экономика

ЦБ может стать одним из крупнейших землевладельцев России

Принадлежащий Центробанку Московский индустриальный банк (МИнБ) в августе и сентябре подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайства о приобретении долей в 11 компаниях в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Краснодарском крае, следует из данных на сайте службы.
Ведомости вчера в 18:26
Культура

Андрей Малахов извинился на киргизском языке в «Прямом эфире»

Life.ru 04:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное