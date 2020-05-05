Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВрачи клубов АПЛ обеспокоены возможным возобновлением сезона

Врачи клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) обеспокоены возможным возобновлением розыгрыша чемпионата страны сезона-2019/20. Как сообщает BBC, врачи клубов АПЛ выражают обеспокоенность в связи с тем, что команды могут решить доиграть сезон-2019/20 в разгар пандемии коронавируса.
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Как сообщает
 BBC, врачи клубов АПЛ выражают обеспокоенность в связи с тем, что команды могут решить доиграть сезон-2019/20 в разгар пандемии коронавируса.
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