> мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством", — рассказала врач-диетолог КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.

с чего всё началось

Мандарины повышают иммунитет, улучшают настроение и выводят токсины. Есть их рекомендуется утром, но не натощак, и не позже 5 часов вечера.

Четыре в день: диетологи предупредили о вреде мандаринов

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