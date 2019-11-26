Общество
Вести.RuЧетыре в день: диетологи предупредили о вреде мандаринов
Мандарины повышают иммунитет, улучшают настроение и выводят токсины. Есть их рекомендуется утром, но не натощак, и не позже 5 часов вечера.
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с чего всё началось
> мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством", — рассказала врач-диетолог КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.РИА Новостивчера в 19:14
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Спорт
Ларов отреагировал на рекомендации ВАДА в отношении России
Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал не делать поспешных выводов в связи с рекомендацией исполкому Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от международных соревнований.
Общество
София Ротару никогда не спонсировала АТО — концертный директор
По словам концертного директора певицы, Ротару никогда не спонсировала войну — эта информация была сфабрикована украинскими СМИ.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
Происшествия
В Челябинской области мужчина с ножом напал на полицейских
В городе Озерске Челябинской области возбуждено уголовное дело о причинении ножевых ранений сотрудникам полиции.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
Общество
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллионов рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллионов.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами
ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Происшествия
В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку
Крики ребенка услышал мимо проходивший 16-летний подросток. Он бросился за помощью к мужчине, находившемуся неподалеку.
Общество
В Тбилиси демонстрантов разогнали водомётами
Армия и оружие
Тихоокеанский флот получил грозную подлодку
Всего для ТОФ в 2016 году заказали шесть подлодок этого типа.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Киеву кораблей
Главы государств затронули ситуацию с передачей трех военных кораблей, использованных Киевом в провокации в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.
Общество
Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ
Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
Футбол
Златан Ибрагимович намекнул на переход в шведский клуб
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Армия и оружие
В столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных
В результате столкновения двух вертолетов в ходе боевых операций в Мали погибли 13 французских военнослужащих, сообщили в Елисейском дворце.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на супербой с американцем Тони Фергюсоном.
Общество
Роструд предупредил о фальшивых штрафах, рассылаемых мошенниками
Работодатели стали получать поддельные постановления о том, что им назначены административные наказания с требованием заплатить штраф за некие "выявленные" нарушения.
Финансы
Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли.
Общество
Плетнева высказалась за выходной 31 декабря
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Наука
Редкий распад D-мезона уложился в предсказания Стандартной модели
Физикам впервые удалось с достаточной систематической значимостью обнаружить канал распада D-мезона с участием тау-лептона (таона).
Армия и оружие
Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе
Серию провокаций с инсценировкой авиаударов и использования химоружия в районе Идлиба планируют совершить члены террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представители организации «Белые каски».
Киберспорт
Valve назвала лучшие новинки Steam за октябрь
В своем официальном блоге Valve поделилась списком лучших новинок Steam за прошедший октябрь: в рейтинг вошли двадцать платных и пять бесплатных новых игр.
Армия и оружие
ОПК России за 19 лет получил заказов на 165 миллиардов долларов
Российская Федерация за 19 лет подписала внешнеторговых контрактов на производство оружия на общую сумму около 230 миллиардов американских долларов, сообщил генеральный директор государственной компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Политика
Генштаб Украины назвал маловероятной открытую агрессию России
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что Россия является врагом Украины, с которым нужно разговаривать либо языком оружия, либо языком опытных дипломатов, исключая при этом финансово-экономические отношения.
Политика
Лавров прокомментировал рекомендации комитета WADA по России
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Происшествия
Пожар на складе в Волгоградской области ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе лакокрасочных материалов в Городищенском районе Волгоградской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС во вторник, 26 ноября.
Общество
В России усилились эмиграционные настроения
Исследование показало, что 21% россиян хотели бы эмигрировать. В мае текущего года такие настроения были у 15% сограждан.
Энергетика
Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»
По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.