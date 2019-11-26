Общество

Газета.RuГазета.RuВрачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов

Медики считают, что без вреда для здоровья можно съедать четыре мандарина ежедневно, передает РИА "Новости". По мнению врачей, традиция есть мандарины в новогодние праздники является хорошей, так как фрукт повышает иммунитет и выводит токсины из организма.
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с чего всё началось

Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов

"Средняя суточная доза – 4 мандарина ... мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством", - рассказала врач-диетолог КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.
РИА Новостивчера в 19:14

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Названа опасность злоупотребления мандаринами

Lenta.ruвчера в 22:24

Врачи рассказали о вреде мандаринов

Телеканал 360°вчера в 23:19

До четырех мандаринов может ежедневно съедать человек без вреда для здоровья

Эхо Москвывчера в 23:15

Врачи предупредили об опасности переедания мандаринов

Российская газетавчера в 23:25

Врачи сообщили об опасности переедания мандаринов

РБКвчера в 21:50

Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов

Газета.Ruвчера в 20:58

Медики рассказали об опасности злоупотребления мандаринами

Известиявчера в 20:11
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VSE42.RU 24 ноября в 23:50
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Lenta.ru 02:13
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Руководство металлургического завода «Амурсталь» выразило опасение по поводу закрытия предприятия в ближайшие дни из-за многочисленных обысков и проверок.
BFM.ru 00:59
Происшествия

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Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.
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Происшествия

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Посольство России в Албании сообщило в своем Facebook, что не располагает информацией о том, есть ли среди пострадавших в результате землетрясений россияне.
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Минобороны вывело на орбиту военный спутник-инспектор

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Неизвестный напал на врача Псковской детской областной больницы, женщина госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
РИА Новости вчера в 08:02
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S11 появился на рендерах

Смартфон Samsung Galaxy S11 появился на рендерных изображениях, которые представил инсайдер OnLeaks, собрав все известные на сегодняшний день данные о будущей новинке южнокорейского производителя электроники.
UfacityNews.ru 24 ноября в 15:26
Культура

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В 2017-2018 годах батл проводился уже с участием столичных театров при поддержке Департамента культуры города Москвы.
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Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

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РИА Новости вчера в 05:26
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Зарплаты руководителей крупных строительных компаний выросли на 40%

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РИА Новости вчера в 05:57
Происшествия

Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО «Лефортово»

Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер госпитализирован из СИЗО «Лефортово» для проведения обследования, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Общество

Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц

Система видеонаблюдения использует технологии распознавания лиц, но не позволяет установить личность человека, говорится в решении Савеловского суда.
Ведомости вчера в 18:09
Общество

Проникшую в поместье Трампа китаянку осудили на восемь месяцев тюрьмы

Во Флориде 33-летнюю китаянку Чжан Юйцзин приговорили к восьми месяцам тюрьмы за проникновение на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.
Российская газета вчера в 19:01
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В декабре «Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»

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Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье

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Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайно запущенные ракеты

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ТАСС вчера в 23:01
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Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»

Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Коммерсантъ вчера в 21:58
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Пограничники задержали 18 браконьеров из КНДР на трех судах в Приморье

Российские пограничники задержали 18 браконьеров их КНДР, ловивших крабов у берегов Приморья.
Газета.Ru 01:24
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