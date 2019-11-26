"Средняя суточная доза – 4 мандарина ... мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством", - рассказала врач-диетолог КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.

с чего всё началось

Медики считают, что без вреда для здоровья можно съедать четыре мандарина ежедневно, передает РИА "Новости". По мнению врачей, традиция есть мандарины в новогодние праздники является хорошей, так как фрукт повышает иммунитет и выводит токсины из организма.

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