Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаОперштаб: Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Главный патологоанатом Москвы, доктор медицинских наук Олег Зайратьянц рассказал, что у женщины действительно была вирусная пневмония, но причиной смерти, как показало вскрытие, стал все-таки оторвавшийся тромб. Изменений в легких у пациентки на момент смерти не было.
Читать в источнике
Комментировать193

Подробнее о событии

Оперштаб: причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Москва 2406:34

Врачи назвали причину смерти пациентки с коронавирусом в Москве

РБК06:43

Оперштаб по COVID-19 раскрыл причину смерти пациентки с коронавирусом в Москве

Интерфакс06:40

Медики назвали причину смерти женщины с коронавирусом в Москве

RT на русском06:35

В оперативном штабе назвали причину смерти пациентки с коронавирусом в Москве

ТАСС06:34

Названа причина смерти женщины с коронавирусом в Москве

РИА Новости07:20

Названа причина смерти пациентки с коронавирусом в Москве

РЕН ТВ06:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 08:06, Ашберн
Общество

Всех приезжающих в Россию из-за границы отправят на карантин

Напомним, в России пока было подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом.
Коммерсантъ 06:04
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Здоровье

Эффективное лекарство от коронавируса назвали в Китае

Агентство Синьхуа сообщило о том, что китайские врачи нашли препарат, который может бороться с пандемией коронавируса.
Обзор газет 04:40
Политика

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
РБК 04:09
Общество

Коронавирус в Пскове выявили у приехавшей из Испании семьи

Коронавирус выявили в Псковской области первые тесты семьи, приехавшей домой из Европы.
Регион online 06:35
Политика

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Газета.Ru 05:44
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов

Известия вчера в 11:28
Экономика

Bloomberg назвало рубль второй по волатильности валютой мира

Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.
РИА Новости вчера в 22:13
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Известия 07:37
Политика

Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом

На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.
РБК вчера в 13:59
Происшествия

Самолёт Москва – Пермь подал тревожный сигнал

Москва, 19 марта 2020, 14:30 — REGNUM Самолёт SSJ 100, вылетевший из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги диспетчерам.
REGNUM 07:30
Наука

Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса

РИА Новости 07:17
Здоровье

В России ограничительные меры из-за коронавируса могут усилиться

Правительство России не исключило введения дополнительных ограничительных мер из-за массового распространения коронавируса на территории страны.
9111.ru 04:23
Музыка

Little Big назвали правильной отмену «Евровидения»

REGNUM 01:14
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

Ученые отмечают, что, вероятно, респираторные симптомы были проявлены у самых тяжелых больных, составлявших первую волну, поэтому они были описаны как основные, и именно на борьбу с ними, главным из которых является пневмония, было направлено лечение.
РИА Новости 06:42
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о своей дружбе с Рамзаном Кадыровым

Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал о своей дружбе с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым.
Спорт день за днем 07:49
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Энергетика

США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти

Авторы просят пересмотреть решение о резком увеличении добычи и снижении цен и намекают, что обвал на нефтяном рынке ставит под угрозу многолетнее стратегическое партнерство двух стран.
Новые Ведомости 07:31
Общество

ФИФА подала в суд на ЦУМ на сумму 6,5 млн рублей

Как сообщается на сайте картотеки арбитражных дел России, иск был подан 17 марта, его общая сумма составляет 6,5 млн рублей.
RT на русском 07:38
Здоровье

В итальянской коммуне остановили распространение коронавируса благодаря всеобщему тестированию

В итальянской коммуне Во остановили распространение коронавируса — в начале эпидемии там протестировали всех жителей и изолировали заболевших.
Дождь вчера в 14:06
Общество

Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:15
Шоу-бизнес

Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви

17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Собеседник вчера в 11:46
Шоу-бизнес

Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать

Российская газета 17 марта в 13:24
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели российского лётчика Романа Филипова

Ореанда-Новости вчера в 14:51
Футбол

Дзюба обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

Metaratings 06:27
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
Piter.tv 01:52
Происшествия

Задержан заместитель председателя Петрозаводского городского совета

Правоохранительные органы задержали заместителя председателя городского совета столицы Карелии Валерия Матвеева, сообщает интернет-издание «Столица на Онего».
АиФ Карелия 06:43
Общество

Минтруд пояснил получение оплаты больничных для россиян на карантине

Минтруд пояснил получение оплаты больничных для россиян на карантине.
Piter.tv вчера в 11:59
Здоровье

В Тверской области ввели режим повышенной готовности

Тверь, 19 марта 2020, 14:29 — REGNUM Режим повышенной готовности для профилактики и предотвращения распространения коронавируса введён в Тверской области, постановление об этом подписал Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 19 марта.
REGNUM 07:29
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о правилах домашнего карантина

В Роспотребнадзоре прокомментировали правила домашнего карантина.
RT на русском 03:12
ещё по теме
Главное