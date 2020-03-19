Коронавирус
Российская газетаОперштаб: Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб
Главный патологоанатом Москвы, доктор медицинских наук Олег Зайратьянц рассказал, что у женщины действительно была вирусная пневмония, но причиной смерти, как показало вскрытие, стал все-таки оторвавшийся тромб. Изменений в легких у пациентки на момент смерти не было.
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Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал о своей дружбе с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым.
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Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
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Авторы просят пересмотреть решение о резком увеличении добычи и снижении цен и намекают, что обвал на нефтяном рынке ставит под угрозу многолетнее стратегическое партнерство двух стран.
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Общество
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Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели российского лётчика Романа Филипова
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Дзюба обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
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Задержан заместитель председателя Петрозаводского городского совета
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Минтруд пояснил получение оплаты больничных для россиян на карантине
Минтруд пояснил получение оплаты больничных для россиян на карантине.
Здоровье
В Тверской области ввели режим повышенной готовности
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Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах домашнего карантина
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