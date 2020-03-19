Главный патологоанатом Москвы, доктор медицинских наук Олег Зайратьянц рассказал, что у женщины действительно была вирусная пневмония, но причиной смерти, как показало вскрытие, стал все-таки оторвавшийся тромб. Изменений в легких у пациентки на момент смерти не было.

Оперштаб: Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

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